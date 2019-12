Cada vez que hay un bombazo en cines, Fortnite se actualiza de tal forma que introduce elementos de la pantalla grande en los monitores donde se juega. Pasó con Los Vengadores, con una historia paralela a la del juego que incluía cameos de Thanos y otros personajes de cómic, sucedió con John Wick (y Keanu Reeves encantado de relacionarse con el battle royale) ya ahora está sucediendo con Star Wars: 'El Ascenso de Skywalker'.

El estreno de la última película de la Guerra de las Galaxias es para el juego un momento ideal en su intento de recuperar a parte de su público, que con los últimos problemas y polémicas ha ido perdiendo fuelle. Y para echar leña al fuego, nada mejor que tener al mejor jugador de Fortnite y al mejor aprendiz de Jedi.

Hablamos de Tyler 'Ninja' Blevins y Mark Hamill (el actor que pone cara a Luke Skywalker), que se han juntado en un episodio especial de Xbox Sessions para echar unos piques de Fortnite. Son los primeros para el veterano actor, que se nota que está ahí simplemente por la promoción. El sable láser lo manejará muy bien, pero el control pad de la consola casi lo coge al revés...

Ninja, el streamer más grande de Fortnite y uno de los que más seguidores tenía en Twitch, se cambió de plataforma hace unos meses a Mixer, la versión para streaming de Microsoft. El pelotazo fue un duro golpe para Twitch y un puntazo para su nuevo destino, que incrementó espectacularmente el número de usuarios solo para ver los consejos de su streamer favorito.

No se sabe el dinero que ha cobrado por este cambio, pero se especula con una cifra superior a los 50 millones de dólares. Espera, no te caigas de la silla, que has leído bien: CINCUENTA millones de dólares norteamericanos. Con ese dinero casi puede hacerse su propia saga intergaláctica.

Aunque a juzgar por las caras de Mark mientras echa sus primeras partidas de Fortnite, las enseñanzas de su maestro no dan el resultado esperado. Bueno, lo mismo pensaba Yoda de él, así que todavía queda esperanza de que se pase al lado oscuro de los videojuegos y acabe de profesional de los esports.