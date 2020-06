Estamos acostumbrados a ver a David Cánovas (AKA TheGrefg) gritando de alegría y hasta vacilando a sus rivales por ser un hacha en los juegos de disparos, y últimamente hasta le vemos de cachondeo con sus colegas del Escuadrón Salchichón haciéndose jugarretas, una tras otra, en Calvaland. Pero eso de llorar por un juego no es tan normal, y si es de emoción en vez de rabia por perder, la cosa ya se vuelve extraordinaria.

Es lo que ha confesado le sucedió al probar The Last of Us, un título que tiene tanto de videojuego como de película. "La primera escena te para los pies", dice en un vídeo con un tono también más peliculero por eso de usar varias cámaras y la música tensa de TLOU. "Lo jugué en directo en Twitch y luego saqué un vídeo para YouTube, pero lo que la gente no sabe es que lo probé primero offline. Se me saltó una lágrima en la primera escena, me emocioné y pensé que a mi audiencia le podría interesar un contenido como este".

Cinco añazos hace de aquello, y sorprende verle tan chaval pero con casi la misma voz. 18 años tenía entonces, un set completamente distinto y muchos menos seguidores, pero apuntaba maneras y dejaba ver los ya impresionantes detalles del juegazo. Ahora ha vuelto a recordar los mejores momentos que le marcaron de aquella aventura, porque en unos días aparecerá la segunda entrega del título. The Last of Us 2 estaba previsto que apareciera en marzo, pero el tema que ha hecho que el mundo se pusiera boca abajo ha provocado que tenga que salir tres meses después.

Lo peor es que con ello también ha sufrido algunas filtraciones y por internet se pueden encontrar cotilleos sobre cómo va a ser el final. Al parecer un exempleado de la desarrolladora del juego acabó a malas con la compañía, y decidió vengarse contando lo que sabía sobre él.

Para no manchar la experiencia de los jugadores, TheGrefg analiza en este nuevo vídeo las escenas que más le marcaron, y cómo se muere de ganas por tener en sus manos la versión final. Y por cierto, si no te has pasado el juego, mejor no le des al play: está lleno de spoilers.

El murciano acaba resumiendo su experiencia en este 'survival horror' como "violentamente conmovedora", un resumen perfecto para un juego que seguro no tarda en hacer directos de su secuela. Y por cierto, en los próximos días habrá más celebridades de internet comentando el universo de The Last of Us, así que la espera va a estar entretenida.