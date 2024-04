Marina Yers, ¿la nueva Llados? El vídeo de la influencer que ha sorprendido a todo el mundo

Hace unos días, pudimos ver cómo Marina Yers se unía a uno de los cursos de Llados. La influencer aseguró que durante su estancia en los cursos aprendió muchísimo e, incluso, habló de su admiración por Llados, llegando a afirmar que es la única persona que ha conseguido ponerla nerviosa.

Parece que ahora va a seguir los pasos de su maestro, aunque de una manera bastante diferente. Para ponernos en contexto: Marina ha estado mucho tiempo subiendo contenido acerca de cómo consiguió dejar las sustancias a las que, en algún momento, se enganchó. Esto hizo que se plantease la opción de comenzar a ganar dinero ayudando a otros a sacar su mejor versión, algo similar a lo que promete su admirado Amadeo Llanos. Sin embargo, la influencer se dio cuenta de que no tiene los estudios para hacer algo así. También ha admitido que no siente que sea ético cobrar dinero por ello, por lo que terminó desechando la idea.

No obstante, ahora tiene otro plan de negocio entre manos: "Lo bueno es que en todo este camino me he estado formando bastante en estrategias de marketing, psicología de la venta, cuál es mi cliente ideal y un largo etcétera. Y me he dado cuenta de que me apasiona, en el sentido de que me encanta crear estrategias y todo este mundo de las redes sociales. Y es algo que voy a empezar a hacer [...] Seguiré con vídeos de desarrollo personal, pero también os enseñaré mis estrategias para crecer en redes".

Este vídeo ha causado un importante revuelo en redes. Algunos creen que esta ha sido una buena decisión por parte de Marina Yers, mientras otros creen que se convertirá en otra coach más que te promete cómo crecer y cómo ganar dinero. Próximamente podremos comprobar qué deriva toma Marina con el nuevo contenido que comience a subir.