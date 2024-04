Marina Yers compra el curso de Llados y revela su experiencia como alumna

Están siendo semanas complicadas para la reputación de Amadeo Llados. Y es que si bien nunca ha sido precisamente buena, últimamente está peor que nunca debido al intenso debate que ha surgido en redes sobre si lo que está creando alrededor suyo es una secta o no. Sin embargo, nada de esto está impidiendo que cada vez más gente se sume a su curso.

Una de sus últimas alumnas ha sido Marina Yers. La noticia no ha extrañado a nadie: no es la primera vez que vemos a la influencer adentrarse en algún tipo de culto o secta, así que tarde o temprano tendría que probar con este mundo. Además, y para conocer mejor su opinión, Yers ha decidido contar cómo ha sido su experiencia en el curso de Llados.

"Me parece increíble todo el conocimiento que tiene este hombre [...] El curso es súper completo, me da bastantes cosas. El curso está muy bien porque me ha enseñado muchas cosas que no sabía de principiantes. Lo amo, lo quiero, ha sido mi primer mentor, me ha enseñado muchísimo y se lo agradezco", ha comentado Marina. Además, la influencer también ha asegurado que Llados ha sido la única persona que ha conseguido que se "ponga nerviosa". De hecho, en las imágenes compartidas por la propia Marina, podemos ver sus evidentes nervios al hablar por videollamada con Llados.

Desde luego, parece que Llados es uno de los principales temas de conversación en estas últimas semanas. Los comentarios de Marina Yers, por supuesto, también han ayudado a esto, aunque no sabríamos decir si han propiciado, incluso, una peor visión de todo lo que rodea a la figura de Amadeo Llados.