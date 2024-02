El polémico vídeo de un seguidor de Lladós, tras completar su curso: "Los que hacen huelga son unos vagos"

Si hubo un nombre que resonó en las redes a lo largo de todo 2023, fue el de Amadeo Lladós, una persona que dio mucho de qué hablar tanto por los memes que se crearon alrededor de su discurso; como por todos los que lo convirtieron en su referente. Pero, pese al éxito que ha tenido este influencer, la mayoría no se esperaba que hubiera marcado tanto en la vida de sus seguidores, motivo por el que muchos se han sorprendido al ver el vídeo que ha compartido uno de ellos, el cual asegura que hacer huelgas o manifestarse es "de vagos desagradecidos".

Esta es una opinión que defiende a capa y espada en este vídeo, en el que asegura que la gente debería valorar más el simple hecho de tener un trabajo, sin importar la cantidad de horas extra que le exijan, y el no poder descansar lo suficiente. Además, por si esto no fuera suficiente, también se muestra bastante reacio respecto a los convenios laborales, ya que asegura que le da igual lo que se diga en ellos. Y, como era de imaginar, este es un vídeo que no ha tardado en hacerse viral en las redes, donde ya ha superado el millón de visualizaciones.

Pero, aunque muchos ya se imaginaban que era seguidor de Lladós por la forma en la que habla, ya que incluso imita el tono de este influencer, las redes han descubierto que no solo es seguidor suyo, sino que incluso ha comprado sus cursos. Esto es algo que él mismo dijo en un TikTok que publicó la cuenta ac2ality, en el que asegura que su vida ha cambiado "radicalmente" gracias al influencer porque le ha "enseñado a vivir". Aun así, parece que no ha cambiado en lo económico, sino en lo social, ya que revela que no está generando ingresos, pero que sí que se ha alejado de todo su entorno, algo que él ve como algo positivo.

Sin duda, los vídeos de este chico han sorprendido a la vez que preocupado a muchos, especialmente porque comparte un discurso que va en contra de lo que los trabajadores llevan años luchando, y es el mejorar su calidad de vida. Por suerte, parece que la mayoría se lo ha tomado con humor, y no como un ejemplo a seguir, ya que se han mostrado especialmente críticos con su punto de vista.