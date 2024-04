Rocío Vidal se infiltra en el curso de Llados: "Este hombre ha creado una secta y una estafa piramidal"

Aunque parezca que no, el nombre de Llados ya lleva un tiempo en nuestra vida. Todos recordaremos aquello de "panza, panza, panza, mileurista, mileurista, mileurista", pero lo que comenzó siendo un meme se está convirtiendo cada vez en algo más turbio y oscuro. Esto es, precisamente, lo que ha querido destapar Rocío Vidal (La gata de Schrödinger) en su último vídeo.

Para dicho vídeo, la creadora de contenido se ha infiltrado en el curso que ofrece Llados —llamado Tu1Millon— y ha contado todo lo que se ha encontrado en él. "Me he infiltrado como una afiliada de Llados, he estado en los grupos de Telegram, he ido a sus mentorías y he empezado a entenderlo todo [...] Estoy más que segura que lo que este hombre ha creado es una especie de secta, a la par que una estafa piramidal de libro", explica Vidal.

A lo largo de todo el vídeo, vemos como, efectivamente, estos grupos de Llados funcionan como una secta, con él como figura casi sagrada y con un sistema de símbolos, expresiones y códigos propios, tal y como es habitual en este tipo de organizaciones. El fanatismo por la figura de Llados y sus enseñanzas llega a tal extremo que, incluso, muchos de sus seguidores, han abandonado a sus familias y amigos, han perdido todo su dinero o han abandonado sus trabajos.

Pero, ¿cómo funciona exactamente su estafa? Pues bien, actualmente, tal y como indica Rocío Vidal, el programa de afiliados de Llados cuenta con más de 8.500 personas inscritas. Cada uno de estos "alumnos" paga 50 euros al mes por el programa básico. Si quieres "acercarte" más a Llados tienes que ir pagando más y más: cuanto más pagues, más cerca estarás de la pieza que se encuentra en lo más alto de la pirámide. Por otro lado, también se crean links de afiliados a través de los cuales se intenta captar a más gente. A través de estos links de afiliados, el alumno que capte a una persona se lleva el 30% de los 50 euros de inscripción iniciales. Es decir, se trata de una fórmula para incentivar a la gente que ya forma parte del programa de Llados para que sigan consiguiendo más dinero para su "mentor", aunque sea de forma indirecta.

Muchas de las cosas que Rocío Vidal expone en su vídeo nos han dejado con los pelos de punta. Desde luego, es de agradecer que alguien haga este tipo de trabajos, permitiéndonos ver la cruda y dura realidad de este tipo de estafas.