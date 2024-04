El humorista @DanielFez comparte un vídeo ridiculizando a Llados y se vuelve viral: "Llados en 1 minuto"

Hace un tiempo comenzó a ganar fama el influencer Amadeo Llados, un entrenador personal que comparte vídeos y cursos con sus entrenamientos. Sin embargo, sus métodos han sido muy polémicos, tanto que la influencer Rocío Vidal se infiltró en uno de esos cursos para demostrar que se trataba de una estafa. Ahora el humorista @danielffez ha compartido un vídeo en el que hace una pequeña ridiculización e imitación de Llados.

Daniel escribe en la publicación "Llados en 1 minuto". "Me he peinado como Trump hoy. Porque fuck me la...", empieza el vídeo. Deja a medias esta frase para subirse una especie de mangas con dibujos que imitan los tatuajes de Llados. El vídeo continúa: "Yo me levanto a las fucking 5 a.m. ¿A.m. es por la mañana? Bueno, no lo sé. Pero es como fuck, a esa hora ya he hecho 5 k, bro. Cuando tú estás fucking durmiendo yo estoy haciendo burpies", prosigue el humorista. "¿Que no sabes qué son burpies? Estudia tus macros, bro".

"Mientras tú eres fucking mileurista, yo soy fucking millonario, bro", sigue la imitación de Llanos. "Mi Rolex versión Casio, bro, edición ultra limitada. 19.99€. O sea, de millones". Después cuenta una anécdota: "El otro día fui al gimnasio, bro, me dijo son 50€ para entrar. Yo dije como fuck, ¿cómo que 50€? Te compro el fucking gimnasio. Yo pensé que no iba a contestar, pero dijo: por un fucking millón". Explica que como no llevaba dinero suelto, le dijo que otro día se pasaba para pagarle.

En pocas horas el vídeo ha conseguido casi dos millones de reproducciones y casi 300 comentarios. La mayoría de ellos con risas por el vídeo del humorista, aunque destacan algunos como "Son 57 segundos, me debes 3 segundo de este Llados" o gente que no conoce al Llados original y añade "No se qué o quien es Llados, pero me rajo xddd, muy bueno".