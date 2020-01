Es posible que Fortnite no esté pasando por su mejor momento, y aunque los últimos meses ha atravesado polémicas o momentos de bajón, sigue siendo uno de los juegos más populares a nivel mundial. En España, uno de sus mayores defensores ha sido TheGrefg, al que los creadores del battle royale han decidido premiar incluyendo una skin suya en una de las próximas actualizaciones.

Cómo va a ser la apariencia de esta skin todavía está por decidir. El youtuber tiene algunas ideas que explica en el vídeo, y le gusta especialmente una que podría ser técnicamente compleja. Consiste en un monigote de él mismo, con la ropa que habitualmente lleva, que va perdiéndola poco a poco según recibe daño o avanza en el juego. La libertad creativa es total, y en palabras de TheGrefg, quiere que se convierta en la skin de sus seguidores.

El murciano no sabe si será posible realizarse como él tiene pensado. Por eso ha utilizado sus redes para solicitar ideas a aquellos que le siguen, y las respuestas no se han hecho esperar. Entre el aluvión de mensajes que ha recibido hay diseños molones, ejemplos curradísimos de cómo se vería un TheGrefg en Fortnite y hasta troleos jugando con el meme del youtuber calvo. Lo que no veas en Twitter es que directamente no se puede crear.

La colaboración entre Epic Games y TheGrefg es el producto de más de dos años por parte del creador de contenido subiendo vídeos de Fornite prácticamente a diario relacionados. Ninja, el streamer más famoso del juego, también anunció una skin pero lo tiene más fácil a la hora de pensar cómo la diseña, porque tiene acuerdos con marcas de ropa y patrocinadores que prácticamente definen cualquier aparición suya, aunque sea virtual. Cómo quedará TheGrefg en el juego es todavía una incógnita, de esas que no tardaremos mucho en poder despejar.