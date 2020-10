TheGrefg reacciona a la posible skin de J. Balvin en Fortnite

TheGrefg no sabe si reír o llorar. El streamer ha reaccionado así a la filtración de que J. Balvin podría ser el siguiente artista en dar un concierto dentro de Fortnite, después de otros artistas como BTS o Travis Scott.

Según han sacado algunos usuarios de las líneas de código de la actualización 14.30, el cantante de 'Mi gente' tendría además una Skin exclusiva para este evento.

Aquí es donde entra en juego TheGrefg. Hace meses que el youtuber anunció que tendría su propia Skin dentro del videojuego de Battle Royale, sin embargo, todavía no se hay ni rastro de ella, haciendo que este tema se convierta en meme.

TheGrefg ha compartido algunos memes que representan a J. Balvin 'destronando' a Grefg en el caso de que su Skin saliese primero. El team owner de Top Gamers Academy es uno de los tres creadores de contenido que tendrían su propio personaje caracterizado en Fortnite, ya que por el momento tan solo pueden presumir de ello Ninja y Loser Fruit.

Precisamente, el murciano ha conocido esta noticia al mismo tiempo que les ha propuesto a Loser Fruit y Ninja jugar una partida de Fortnite cada uno caracterizado con su propio personaje. Una petición a la que Ninja ha hecho RT y Loser Fruit ha respondido que antes de aceptar necesita que le diga 'cuando', riéndose claramente de la espera del streamer.

Sin embargo, parece ser que ahora sí quedaría muy poquito tiempo para que la Skin de TheGrefg esté disponible en el juego de Epic Games, tal y como asegura David en su último vídeo de YouTube: "No os puedo decir cuando ni a ella (Loser Fruit) ni a vosotros por contrato porque ya suficientes cosas he dicho y suficientes avisos me han dado y lo último sería que cancelaran mi skin. Evidentemente si estoy haciendo todo esto es porque no queda mucho tiempo, de corazón".

Y ha continuado: "Cuando salga mi skin no os vais a enterar de un día para otro. Pero ¿tú te crees que la cosa más importante de mi vida en videojuegos se va a anunciar de un día para otro? Vamos, yo lo voy a intentar anunciar con la suficiente antelación que me deje Epic Games: Fortnite y os va a dar tiempo de preparar los pavos, vamos, voy a salir a la calle a poner carteles".