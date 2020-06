Cada vez queda menos para que Top Gamers Academy comience, y poco a poco sabemos más detalles sobre el proyecto que verá la luz en Neox. La noticia de hoy es que Jordi Cruz, el mítico presentador de Art Attack, será quien se ponga al frente de las galas semanales del programa.

Las reacciones en redes no podían haber sido más positivas, y es que el catalán es muy querido por varias razones que le convierten en el presentador perfecto para TGA. Aquí van unas cuantas:

1) Jordi "el Bueno". Es el apodo con el que se le conoce cariñosamente en las redes, y su buenrollismo la verdad es que habla por él. Entre su voz, su sonrisa perenne y sus maneras de genio es como un personaje de dibujos animados, casi imposible que te caiga mal.

2) Los influencers le respetan. Es colega de Ibai, sin ir más lejos, que es fan suyo desde hace décadas. De hecho, Jordi apareció en el vídeo de presentación de Ibai en G2; aquello le ganó todavía más simpatía en el mundo gamer y bastante notoriedad, ya que el vídeo acumula unos cuantos millones de visitas.

3) No es gamer, pero casi. Jordi no juega a Fortnite, League of Legends o Karmaland, porque es un hombre ocupado y de hecho nos lo imaginamos en casa fabricando muebles chulísimos con cartulinas y acuarelas. Pero eso no significa que sea una persona ajena a los videojuegos, es solo que le tiran más los clásicos...

4) También es youtuber. Aunque ahora mismo lo tiene un poco abandonado, Jordi ha hecho sus pinitos como creador de contenido en un canal donde enseñaba, por ejemplo, cómo hacer comederos ergonómicos para mascotas. Para no quererle, vaya.

5) Es un enrollao. "Decir a los finalistas del casting que he estado viendo vuestros y ya lo sé todo sobre vosotros", dice en su vídeo de presentación. Y es tan simpático que te lo crees inmediatamente y casi hasta te arrepientes de no haber presentado candidatura a TGA. No ya para ganar, sino para conocerle a él.