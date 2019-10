De camino a clase, mientras esperas al autobús, de vuelta a casa, en la cama o en el sofá, tenemos el móvil siempre a mano para tirar de él en cualquier ocasión. ¿Y qué hacemos cuando estamos aburridos? Pues además de cotillear todo lo que se está cociendo por las redes sociales nunca está de más tener un videojuego a mano que nos ayude a amenizar las horas muertas.

Por eso, hemos estado investigando y hemos creado una lista de 5 videojuegos que podrás descargar en tu móvil con un coste total de 0€, vamos que son gratis. Diversión a coste cero, ¿qué más se puede pedir? Vamos a ver cuáles son esos 5 juegos:

HQ Trivia

¿Quieres demostrar que eres el mejor y más listo? Con este programa de juegos en vivo puedes hacerlo. Se trata de competir con otros jugadores siempre a la misma hora, contestando las preguntas que aparecen en pantalla (como el Trivial de toda la vida). Hay 12 preguntas por ronda con un total de 10 segundos para cada pregunta. ¿Qué ganas? ¡Dinero! Eso sí, siempre y cuando contestes correctamente a las 12 preguntas.

Final Fantasy Brave Exvius

Final Fantasy Brave Exvius cuenta con toneladas de elementos de los juegos originales, incluidas exploraciones de mazmorras secretas, ciudades, tesoros escondidos y una profunda historia. El juego es simple pero tendrás que pensar muy bien tu estrategia para vencer a los oponentes. Obtendrás recompensas por iniciar sesión diariamente (claro, quieren que juegues y te tragues anuncios), pero sigue manteniéndose fresco después de muchos años desde que se iniciara la serie.

Juego: Another Eden

Una de las partes interesantes de este juego son los viajes en el tiempo a varias épocas de la historia, lo que le da un toque distinto al resto en el argumento. En cuanto a la jugabilidad, puedes elegir tu propio camino en lugar de seguir misiones predeterminadas.

NBA Live Mobile

En lo que se refiere a juegos deportivos… ¡No tiene competencia! Son el único desarrollador con lanzamientos anuales para la mayoría de los deportes. Los gráficos suelen ser bastante buenos y los controles están a la altura. Sin embargo, tienen elementos incómodos como los micropagos o la publicidad, lo que es una frustración frecuente para muchos jugadores.

Pokemon Go

Es imposible que no conozcas este juego aunque sea solo de oídas, pero la pregunta es ¿le has dado la oportunidad de conquistarte? La popularidad de Pokemon Go se ha reducido un poco pero el juego sigue siendo una opción gratuita perfecta. En él podrás explorar el mundo real que tienes alrededor mientras capturas Pokemon, derribas gimnasios y encuentras pokeparadas. También podrás intercambiar pokemons y enfrentarte a todo tipo de batallas.

Y tú, ¿ya sabes cuál te vas a descargar primero?