YouTube y el mundo del gaming en general le deben mucho a Minecraft. Con su aparente sencillez y gráficos capaces de ser reproducidos en cualquier ordenador medio decente, el juego se ha convertido en un fenómeno global. Y aunque Jordi Wild, el youtuber detrás de El Rincón de Giorgio, no es muy fan de los bloques, sería capaz de comprárselo solo por echar unas partidas en el mundo cuadriculado de Harry Potter.

Ha sido a través de un tuit suyo como nos hemos enterado de la existencia de esta maravilla. Es un proyecto que llevan cuatro años desarrollando unos aficionados al universo mágico de JK Rowling, y el esfuerzo se nota. Después de haberlo puesto en modo de pruebas durante un mes, el juego está listo para que cualquier usuario con varita se traslade a él.

Solo viendo cómo están recreadas las calles y cómo los ladrillos revelan el paraje mágico para llegar a Hogwarts queda claro que estamos frente a algo muy especial para los fans de la serie. El mapa tiene un aspecto impresionante, recreando los parajes de los libros y las películas de forma impresionante.

Por si fuera poco, hay reproducciones de los hechizos, puzzles ambientados en escenarios por todos conocidos y también Quidditch. Vamos, que no solo es dar vueltas en los gigantescos edificios recreados con todo lujo de detalle.

Quizá sería buena idea que los chicos de Karmaland le echaran un vistazo a esto: con su mundo viniéndose abajo, lo sensato es buscar alternativas. Y tendría mucha gracia ver a AuronPlay con una varita convirtiendo a la gente en cerdos.

Lo mejor de todo es que este mod es gratuito, probablemente para evitar demandas de los que tienen los derechos. No te creas que porque no cueste un céntimo está mal hecho: tendrás que luchar y poner a prueba tus conocimientos de magia mientras luchas contra Dementors y otros monstruos. Incluso si no sabes nada de los libros, merece la pena que te des una vuelta por sus calles.