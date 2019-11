Unos días te levantas romántica y ñoña, otros mucho más segura de ti misma, otros estarías dispuesta a colocarte un pescado en la cabeza si alguien te dice que eso es tendencia… ¡te entendemos! Nos pasa a todas y por eso, para aclarar tus ideas, te mostramos las influencers que mejor van contigo según los rasgos de tu personalidad. ¡Busca el tuyo cuanto antes!

1.- Para las fashion victim:

Este tipo de personas necesitan ir siempre a la última, conocen las tendencias mejor que las palmas de sus manos y suelen ser los que imponen a su grupo de amigos qué deben llevar y qué no. ¿Te reconoces? Ajam, pues que sepas que una de las celebrities que más puede inspirarte es Aitana. Y si no mira cómo lleva la cantante el abrigo Aitana Flooxy, la última tendencia para ir bien calentita. ¡Apúntatela!

2.- Para las más atrevidas:

Si te atreves con todo porque entiendes la moda y las tendencias como un juego, este otoño no puedes dejar tu cabello al natural, ¡debes recurrir al rubio ceniza que tanto se lleva como ha hecho Marta Carriedo! Este color dulcificará tu rostro. Y si a ella le queda genial, ¡a ti fijo que también!

3.- Para las desvergonzadas:

Si no te da vergüenza que te miren por la calle por tu forma de vestir y te hace hasta sentir orgullosa, tu musa es Rosalía. Plántate unas mallas estampadas como ella con un jersey superior que no te tape la zona del culete. Porque si lo que buscamos es dar el cante, ¡hay que dejarse ver bien!

4.- Para las románticas:

Si tu estilo es más discreto y muy romántico, hazte en el pelo unas mechas difuminadas y discretas como las de Ana Mena. Tus amigos te verán cambiada, pero no tendrán claro el por qué. ¡Y jugar al despiste también mola a veces!

5.- Para las seguras de sí mismas:

Si tienes una personalidad fuerte y arrolladora no te cortes y atrévete a cambiar de look. Sonia, de Sweet California, lo hace bastante a menudo y siempre consigue un resultado brillante. Su última experiencia en la peluquería le ha dado un resultado de 10. ¿Te atreves a imitarlo?

6.- Y para las más rebeldes:

Como personaje, ella no te sonará muy rebelde, pero como atrevida para probar distintos looks, estilos de ropa y mutar de personalidad con sus atuendos, sí es una crack. Te hablamos de Taylor Swift, que con uno de sus últimos peinados ha dejado a medio mundo boquiabierto. Una trenza de raíz en forma de cresta, ¡esto hace unos años Taylor no se lo hubiera puesto ni de broma! Pero le da un rollazo increíble, así que si lo quieres, no dudes en imitar ese peinado de moda. ¡Moderna a más no poder!