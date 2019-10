Si hay algo importante para parecer que vas mona es ir peinada. Puedes ir pintada como una puerta, pero como el pelo no acompañe, ¡parecerás una cuadra! Y viceversa: si no te ha dado tiempo ni a echarte máscara de pestañas pero llevas el pelito en su sitio, parecerá que todo va bien. ¡Y con esta variedad de tendencias de melenas el que no va bien peinado, querida, es porque no quiere!

El efecto mojado, por Miley Cyrus

¿Qué tienes prisa y te tienes que duchar y no te da tiempo a secarte el pelo? Vas a la moda. ¿Qué sales a la calle y te cae encima una tormenta monumental? También vas a la moda. De esta tendencia otoñal tienes que darle las gracias a Miley Cyrus. Si ella la sigue, ¡porqué vas a estar pegada a un secador tú todo el día!

El rizo natural, por Camila Cabello

La naturaleza es sabia, y aunque a veces nos opongamos a ella, cuando nos hace con el pelo rizado, es porque nos sienta mejor ese tipo de pelo. Al igual que cuando nos hace con el pelo liso, ¡por algo será! Y Camila Cabello ha decidido parar de usar un poquito sus planchas y sus tenacillas y dejar su cabello al aire, rizoso, con volumen, y si hace falta sin peinarlo. A ella le queda de maravilla. ¿Te unes a esta tendencia súper cómoda?

El bob renovado, por Dua Lipa

El corte bob ha sido un referente en las peluquerías desde hace décadas. Pero ahora va Dua Lipa y lo reinventa, ¿te das cuenta? Sí, se sigue llevando liso y con flequillo, pero el largo ya no es tan largo como antes, ¡ahora ya casi cae al hombro! Vamos, que es muy cómodo para peinarlo y, si te cansas, incluso te da para atarte un kiki. ¡Top!

El color de la raíz de moda, por Billie Eilish

Toda la vida preocupándonos por no llevar raíz en el pelo porque nuestras abuelas decían que era de ‘guarrona descuidada’ y ahora Billie Eilish se ríe de esa teoría y no solo lleva raíz, ¡sino que la lleva fosforita! Pues oye, un aplauso para ella, por cazatendencias y por atrevida. Si nos animamos ya sabes, ¡ahorrar en tinte, ahorraremos una barbaridad!

Las nuevas californianas, por Charli

Las mechas californianas siempre han sido de un par de tonos por debajo de tu color natural. Bueno, siempre no, ahora Charli ha decidido que son rojas. Esta tendencia no es nueva, hace quince años ya existía y se llamaba puntas de fuego.

¿Te damos un consejo, Charli? Todo el que se sumó a ella, se arrepintió años después. Pero oye, ahora igual no ocurre lo mismo, ¡el pelo crece y está para jugar con él!

Uñas kilométricas, por Rosalía

Pasar por el salón de manicura ya es obligatorio cada semana gracias a esta mujer, Rosalía. Y aunque tendrás que tenerlas del material de la cáscara de los mejillones para conseguir que te crezcan como a ella y te aguanten todos los abalorios que conlleva su técnica, igual también puedes conformarte con algo más discretito.

Esto va en gustos, pero que las uñas tienen que ir pintadas, no. ¡Eso es un mandamiento Rosalier!

El pelo gris, por Marta Carriedo

Adiós miedo a las canas! Porque sí, se lleva ser Frozen, ¡qué le vamos a hacer! Y como muestra la influencer Marta Carriedo que ha llevado sus mechas rubias al extremo. ¡y sinceramente no le quedan nada pero que nada mal! ¿Te animas a ser peliblanca? ¡A moderna no va a ganarte nadie!