“Se una señorita, decían. Tu falda es demasiado corta. Tu camiseta es demasiado larga. No enseñes tanta carne, tápate. Deja algo para la imaginación. No seas seductora. Los hombres no pueden controlarse. Tienen unas necesidades. Se sexy, se atractiva, no seas provocadora, te lo estás buscando”.

Así comienza el alegato feminista que se ha viralizado por las redes sociales y que en menos de 48 horas ha llegado a tener más de un millón de visualizaciones. Estas devastadoras frases parece que se te clavan cuando las escuchas; que conforme Cynthia Nixon las pronuncia, te van golpeando para dejarte ver la realidad.

Porque este texto escrito por Camille Rainville representa todo el peso que las mujeres tienen que soportar por el simple hecho de ser mujeres. Estas palabras, que en ocasiones parecen contradecirse, son todo lo que la sociedad espera de las mujeres y de cómo deberían comportarse.

El vídeo que narra la actriz de ‘Sexo en Nueva York’, y excandidata a gobernadora de Nueva York, pertenece a la revista ‘Girls. Girls. Girls. Magazine’ que con tanta repercusión han llegado hasta los 100.000 seguidores en su cuenta de Instagram.

Para realizar este impactante discurso han utilizado metraje de las sesiones de fotos y reportajes que han realizado a celebridades como Rachel McAdams, cuya imagen posando para la misma revista en la que aparecía sexy y empoderada mientras se sacaba leche fue muy aplaudida; la cantante y actriz Vanessa Hudgens; la modelo Georgia Jagger o alguna escena de la serie ‘El Cuento de la Criada’.

Además, aparece la actriz Rose McGowan, que se ha convertido en todo un símbolo en la lucha contra los abusos sexuales en Hollywood destapando a Harvey Weinstein con el movimiento #MeToo. Este productor de cine, que ha sido condenado por violación en tercer grado y un acto sexual criminal, también aparece unos segundos en el vídeo, así como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump y su mujer Melania.

El vídeo está disponible con subtítulos de más de 15 idiomas distintos y supone un grito universal con el que es difícil no sentirse identificada ya que abarca temas como la maternidad, la sexualidad, el techo de cristal o los estereotipos de belleza.

