Jameela Jamil ha querido compartir con sus casi 3 millones de seguidores una reflexión contra la campaña de descrédito que observa hacia las mujeres que se atreven a alzar la voz. Esas mujeres que se encuentran en primera línea de la esfera pública y que no temen a decir lo que piensan.

“El descrédito es la nueva muerte. Cuando una mujer se levanta y habla, es sacada de contexto, compulsivamente sobreexpuesta, su tono es exagerado por los medios de comunicación para parecer histérica y violenta, su integridad es cuestionada y la sociedad trata de calumniarla en silencio. Todo el tiempo”, ha escrito en su cuenta de Twitter.

Es el caso de su amiga Taylor Swift, cuya lucha contra Scooter Braun (con el que se despacha a gusto en 'The Man') por los derechos de sus canciones le ha supuesto verse inmersa en un auténtico infierno.

“El silencio, la complicidad y la obediencia de las mujeres se recompensan con la protección contra el acoso. Es muy frustrante ser una persona franca, que constantemente y muy deliberadamente es tergiversada como un desorden caótico, irracional y manipulador. Soy una persona bastante racional y tranquila. Sí, cometo PEQUEÑOS errores que no son ideales. Pero no he agredido a nadie, no le he quitado los derechos a nadie. Y mis pequeños errores no suman ni borran el buen trabajo que he hecho para cambiar las políticas e iniciar grandes conversaciones en la corriente principal”, reflexiona Jameela en el texto que ha compartido en su Instagram, donde ha ampliado el mensaje que quería transmitir en Twitter.

También pasa con Greta Thunberg, a la que muchos tachan e inciden en su enfermedad para desacreditar su mérito y su movimiento para detener el cambio climático.

“Esta es una máquina bien aceitada, la que usamos para destruir a una mujer fuerte, amplificar sus errores más pequeños, pintarla con la luz más apagada y amenazadora, para no sólo silenciarla, sino también para desalentar a los demás de hablar, por miedo a que ellos también sean cazados y difamados. NO DEJES QUE ESTO TE DESANIME. No podemos retroceder ahora. Voy a seguir hasta que muera, para que veas que sigo viviendo y trabajando y prosperando y entonces podrás ver que no pueden destruirte”, dice Jamil para animar a sus seguidores a que no permitan que les quiten su voz.

Alexandra Ocasio-Cortéz que con tan sólo 29 años se convirtió en la congresista más joven de Estados Unidos. Ocasio no tiene pelos en la lengua y sus argumentos en la cámara de representantes, que se vuelven virales, la han convertido en todo un icono dentro de la política.

“Ellos pueden destruir tu reputación por la gente que no está de tu lado de todos modos. Habla y habla. Cuantos más seamos, más difícil será iluminar, calumniar y silenciar a un ejército de mujeres que le dicen a la sociedad que se vaya a la mierda. Podemos darle la vuelta a esta mierda siempre y cuando nosotros mismos no nos creamos la misoginia internalizada, y sigamos apoyando a las mujeres que se echan atrás, incluso si lo hacen de forma ligeramente desordenada. Sólo se nos ha dado la oportunidad de luchar”, comenta sobre el modo que se tiene de actuar a la hora de desacreditar a una mujer.

Estos son algunos de los ejemplos, junto a Meghan Markle, la presentadora de televisión Oprah Winfrey o la princesa Diana de Gales, que Jameela Jamil ha utilizado dentro de su aplaudido ensayo.

“Los hombres (que no son sorprendidos literalmente asaltando a alguien) la cagan constantemente y son recibidos con respeto, perdón y una presunción de buena intención de su parte. Las mujeres para el más pequeño de los errores son la serpiente. La serpiente del jardín del Edén... enviada para perturbar y destruir. Tenemos que detener esta narración empujando juntos contra ella. Me encanta lo abiertos y combativos que son, incluso, casi especialmente cuando me regañan. MANTENEDLO EN ALTO. Más fuerte. Sé grosero. Desquitate”, ha terminado diciendo en su reflexión.

Jameela Jamil es una presentadora de televisión, modelo y actriz británica conocida por ser activista, sobre todo en redes sociales, del colectivo LGTB y un altavoz feminista.

Aunque sale con el músico James Blake desde 2015 (el que canta con Rosalía ‘Barefoot in the dark’) salió hace unos meses del armario definiéndose como ‘queer’ para visibilizar a las personas bisexuales.