Isa Calderón habla de 'Tal como éramos' en Reviews Fuertecitas

The Way We Were, conocida en castellano bajo el nombre de "Tal como éramos" fue una película dirigida en la década de los 70' por el director norteamericano Sydney Pollack y protagonizada por Barbra Streisand y Robert Redford. En esta entrega Isa Calderón centra su atención en las parejas que no terminan de ser compatibles efectuando una mirada crítica en las consecuencias que pueden derivar para ambos. ¿Qué ocurre si tu pareja es más atractiva que tú y además lo sabe?

"Reviews Fuertecitas"es un formato de crítica de cine creado por Isa Calderón. El cine de autor y las grandes producciones de Hollywood no se libran del lenguaje mordaz y su particular mundo interior.

Podéis verlo en Atresplayer.