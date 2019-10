Empezó en Instagram con tan solo 16 años pero ya por esa época llevaba tiempo escribiendo: “Lo hago desde los 11 años, es algo que siempre me ha encantado y que desde que empecé nunca he parado”. YouTube le dio la primera oportunidad y, tras eso, empezó a crear contenido para la red social de fotos.

Unos cuantos años después, Albanta San Román tiene a sus espaldas un libro, más de 50k seguidores y el objetivo de tener, algún día, su propia escuela de teatro. Vamos a conocerla un poco más.

- Nombre: Albanta San Román

- Fecha nacimiento: 13/07/96

- Seguidores: 76,7k en Youtube y 50,7k en Instagram.

- Cuéntanos tus inicios en Instagram, ¿cómo empezaste en esto?

Creo que llevo en Instagram desde 2012. Yo en aquel entonces era una niña y el término "instagramer" no existía ni por asomo. Subía mis fotos, con mis amigas, de paisajes... ¡lo típico! Pero sin ninguna intención más allá. Años más tarde, a raíz de mi canal de youtube, la gente empezó a seguirme y decidí empezar a crear contenido para Instagram también. ¡Quién se lo habría dicho a la Albanta que subía fotos de paisajes!

- Tienes un libro: "Una primavera permanente", ¿cómo surgió la oportunidad de publicarlo?

La verdad, escribo desde que tengo como 11 años, es algo que siempre me ha encantado y que desde que empecé nunca he parado de hacer. Hace unos años cree una carpeta en mi ordenador llamada "LIBRO", con ninguna esperanza de que un día pudiese materializarse... Empecé a compartir esos escritos vía vídeo en mi canal de youtube y la gente empezó a interesarse por ellos, hasta que, a finales de 2017 me llamó Eugenia (la que luego sería mi editora) con un proyecto editorial en las manos. Y empezamos a crear "Una primavera permanente".

- ¿Recuerdas cuándo te diste cuenta de que te gustaba escribir?

Como os he comentado, escribo desde hace muchísimos años. Creo que nunca hubo un día en el que me diese cuenta de que eso me gustaba: Lo hacía porque desde el principio me hacía feliz, y no recuerdo que nunca hubiera un "click" determinante.

- Tú, que trabajas con las palabras y las escribes… ¿Podrías decirnos tu palabra favorita y por qué?

Uy, que difícil. Hay muchísimas palabras que me gustan. Algunas por su sonoridad, otras por su significado... ¡Quedarme con una es imposible! Pero por ejemplo, y esto sonará muy raro, tengo debilidad por las palabras esdrújulas. ¡Me encantan!

- También eres actriz, ¿hay algún papel que te gustaría interpretar especialmente?

Me encanta la comedia. Es cuando más disfruto de mi trabajo. Por ejemplo, siempre que veo "Jane the Virgin" -que es una de mis series favoritas del mundo- pienso: "Jo, ojalá un día tuviese la oportunidad de crear un personajazo como el que creó Gina Rodríguez con Jane". Es un personaje que sientes cerca, que te olvidas que hay una pantalla en medio y que la ves como si fuese tu amiga. Creas un vínculo con ella y eso es un trabajo interpretativo brutal. Me encantaría un día hacer algo así.

- Cuéntanos un objetivo a medio o largo plazo, ¿dónde te gustaría llegar?

A medio plazo -de hecho ya estoy en ello- me encantaría escribir y dirigir una obra de teatro. A largo plazo mi sueño siempre ha sido tener mi propia escuela de teatro. Me apasiona la interpretación y me apasiona la pedagogía, así que creo que enseñando teatro sería profundamente feliz.

- En Instagram te habrás encontrado haters también... ¿Cómo te "enfrentas" a ellos? ¿Hay alguno que recuerdes especialmente?

Afortunadamente no suelo encontrarme con muchos haters, y cuando lo hago sus argumentos son tan absurdos que me producen más lástima que rabia. Por ejemplo, recuerdo un perfil que me contestaba TODOS mis stories con comentarios tipo: "qué pena das", "qué horror lo que llevas puesto", "qué asco de comida", ¡durante semanas! Terminé bloqueándolo, más por su salud mental que por la mía. Pero para ser honesta, siento que tengo muchísima suerte en ese aspecto.

- ¿A quién te gustaría ver en esta sección de “Descubriendo a…” ?

A mi amiga @angelahenche, no puede ser más divertida, natural y maravillosa. Es imposible ver un vídeo suyo sin reírse a carcajadas.