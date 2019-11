Muchas horas de entrenamiento, conocimientos de música, de baile, de gimnasia… A Daniela no le falta de nada a la hora de moverse. Por eso grandes como Rosalía y J Balvin han llegado a contactar con ella por Instagram, interesándose por sus coreografías. Solo tiene 14 años y ya es una referencia en redes sociales por su gracia a la hora de moverse. En cuanto la veas en acción, querrás saber más de ella.

-Nombre completo: Daniela Blasco Díaz-Estebanez

-Redes sociales: Instagram, @danielablascodancer, con 403.000 followers.

-Fecha de nacimiento y horóscopo: 26/04/2005, Tauro.

-Eres la sensación de la red con tus bailes, ¿cuándo descubriste tu pasión?

Fue hace 5 años cuando fui al Campeonato de España Urban Display, mi primera competición en Barcelona en la que ganamos el primer premio en categoría Infantil.

-¿Cómo te preparas para dedicarte al baile de esta forma tan profesional?

Me formo cada día un mínimo de tres horas e intento aprender de los mejores coreógrafos y artistas constantemente.

-¿Cuál fue la primera coreo que te aprendiste?

Ja, ja, ja, ¡Rasputin de Boney M!

-¿Cuál es tu filosofía de vida?

Con esfuerzo, sacrificio, humildad y perseverancia puedes conseguir lo que te propongas. Chase your dreams, Dreams come true es mi lema y el titulo de mi libro.

- Tienes más de 400 mil seguidores en Instagram, ¿te consideras ya más influencer que bailarina?

No, nunca, yo soy bailarina no influencer, aunque si hay gente a la que mi persona y mi trabajo inspire o ayude a motivarse y a mejorar me siento una privilegiada.

-¿A quién sigues tú en la red que te inspire?

A mi quien me inspira es mi profesor y mentor Sebastian Linares Alcala @sebastianlinaresalcala que es quien me enseño a bailar y todo lo que sé sobre el mundo del baile. En redes sociales hay una bailarina ahora mismo que me inspira y la sigo en todo también, es Aliya Janell @thealiyajanell ¡Me encanta!

- ¿Quiénes son tus ídolos?

Rosalía, Chris Brown, Rihanna, Beyonce, Justin Bieber, Anuel y J Balvin… ¡muchos más!

-¿Alguno de ellos te ha escrito por redes sorprendido por tus dotes de baile?

Sí, Rosalía y J Balvin.

- ¡Qué fuerte! Oye, como también eres coreógrafa, ¿has hecho coreografías para artistas conocidos?

No, pero espero que algún día ese sueño se haga realidad, soy todavía muy joven.

-¿A quién te gustaría coreografiar y con qué artista te irías de gira como elenco de su equipo de baile?

Me encantaría coreografiar a Rosalía y de gira me iría con ella, J Balvin…

- Cuéntanos alguna anécdota que hayas vivido bailando

Pues en otro campeonato de España yo formaba parte de un grupo de adultos y un miembro del jurado que es un coreógrafo muy importante y conocido internacionalmente al que tenia en frente cuando bailaba, vi que me estaba mirando fijamente y yo empecé a bailar mucho mas fuerte y cuando terminamos el baile, ¡me desmaye de la presión que tenía encima!

-¿Qué es lo mejor y lo peor de tener tantos seguidores en la red?

Lo mejor es que te dan mucho apoyo y me motivan para seguir creciendo y lo peor es el estres que me genera no poder contestar a mucha gente que me escribe y que piensen que me da igual lo que ponen.

-¿Tienes muchos haters?

No, pocos, aunque entiendo que no a todo el mundo le guste lo que hago.

-Bachata, reggaeton, trap... en los últimos años hemos visto cómo desaparecían algunos estilos musicales y cómo aparecían otras, ¿qué será lo próximo que cause furor?

Estamos en una tendencia de fusion musical y creo que el reggaeton derivara en un R&B latino, ¡esa es mi apuesta!

- ¿Quién elige tu vestuario para bailar?

Mi madre y yo. Me inspiro en la coreografía que voy a bailar para decidir que es lo que va mejor, ¡así de fácil!

-¿Qué aconsejarías a alguien a quien no se le dé bien bailar para que dé la talla en la pista de baile?

Que haga Free Style, que es dejarse llevar por la música sin reglas, ahí no hay fallo, je, je.

-¿Qué tres canciones son imprescindibles en la pista de baile?

No puedo decir solo tres, cualquier canción de Reggaeton antiguo y alguna de R&B.

-¿Dónde te ves de aquí a diez años?

Siendo Tour Dancer de algún artista que me guste y por supuesto dando clases por todo el mundo.

-¿A quién te gustaría ver en esta sección?

A mi mentor Sebastian Linares Alcala @sebastianlinaresalcala, que es el mejor.