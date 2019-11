Asegura que el trap y el soul le ayudan a sincerarse como ningún otro género le permite, y es que esta melómana revoluciona a todo el que tiene alrededor cada vez que coge un micro. Lleva muy poco en el mundo de la música, pero ya podemos adivinar que su nombre sonará mucho en el futuro. En esta entrevista a fondo ella misma explica cómo se hace respetar.

-Nombre: Deva Joseph Fernández-Regatillo

-Redes sociales: Instagram @divadeva 23,1K seguidores

-Fecha de nacimiento y horóscopo: 2 de Abril del 2000, soy Aries.

-¿Por qué Deva como nombre artístico?

Porque es mi nombre de nacimiento.

-En redes sociales tu nombre es DivaDeva, ¿te consideras una diva?

Hay días en los que sí, ja, ja.

-¿Qué tiene que tener una diva para serlo realmente?

Actitud y cabeza.

-¿Y cómo te defines tú?

Como una persona rara, ja, ja.

- Tienes una voz brutal, ¿cuándo la descubriste?

Con cinco años cantaba y algo me decía que tenía que seguir aunque entonces cantaba fatal y cuando mi voz empezó a formarse realmente me di cuenta de que podía hacer cosas que el resto no.

- Te inclinas por estilos musicales como el trap y soul, el primero es relativamente reciente, ¿cuándo lo descubriste?

Lo descubrí con T.I. en el 2000 y algo pero realmente empecé a escuchar trap de afuera por el 2009/2010.

- ¿Cómo has vivido el ser mujer artista con estos estilos musicales como pasión?

Creo que de manera positiva porque estos géneros te empujan a decir las cosas honestas y de corazón por lo que nadie puede meterse contra eso.

- ¿Quiénes son tus ídolos musicales?

Teyana Taylor por y para siempre para mi es el ejemplo más claro de lo que me gustaría llegar a ser algún día como artista.

- Triunfas en redes sociales, ¿qué es lo mejor y lo peor de esto?

No del todo, ja, ja. Lo peor es que te quita tiempo de tu vida real y lo mejor poder ver uno directamente el feedback de los fans.

-Sabemos que tienes muchos seguidores, ¿también tienes haters?

Lo cierto es que no, no se si es raro pero he debido tener dos comentarios de hate como muchísimo en lo que llevo en la música. Me hago respetar.

- ¿Cómo te tomas eso?

Cuando me ha pasado la verdad que muy tranquilamente, no me importa.

- ¿Tienes amigos dentro de tu profesión?

Amigos, amigos, no. Pero conocidos con los que tengo mejor relación que otros sí, en la industria nos conocemos todos.

- ¿Cuál es tu lema de vida?

Los derechos y libertades de uno acaban donde empiezan los de los demás.

- En la red tienes publicaciones en las que demuestras tu gran sentido del humor, ¿es una de tus cualidades?

Sí, es algo que me sale natural, yo no soy capaz de ser sexy e influencer por lo que lo hago a mi manera ja, ja.

- ¿Con quién te gustaría hacer una colaboración musical?

Con Teyana y de momento Big Menu así como Lola Índigo.

- ¿Qué sueño te falta por cumplir?

Demasiados, cantar en la SuperBowl, por ejemplo, ja, ja.

- ¿Ligas más desde que eres famosa?

Tengo pareja con la que estoy muy feliz pero cuando no la tenia no ligaba nada, creo que mi posición le da respeto a la gente por lo que ni se atreven.

- ¿A quién te gustaría ver en esta sección?

Me gustaría ver a Cecilio.

- Y para terminar, un mensaje a tus fans:

¡Haced lo que os salga del toto!