El parkour era su gran pasión. Ahora tiene que elegir entre practicarlo o salir a grabar con su cámara para ganarse la vida. Aunque, a veces, puede llegar a compaginar sus dos grandes aficiones dejando como resultado unos vídeos y fotografías espectaculares para sus más de 40.000 seguidores.

-Nombre: Kevin Yern

-Redes sociales: @kevinyern con 40.600 seguidores

-Fecha nacimiento y horóscopo: 16/12/1995, Sagitario

-¿Cuándo y cómo empezaste a hacer parkour?

Comencé a hacer parkour en 2008, hace ya casi 12 años, cuando en mis entrenamientos veía a un chico, Philip, saltando. Me llamó mucho la atención y desde entonces somos amigos y no hemos dejado de entrenar.

-¿Por qué escogiste esta disciplina física en vez de cualquier otro deporte más 'normalito'?

Creo que nadie escoge un deporte a no ser que sean tus propios padres los que te apunten a ciertas actividades: judo, fútbol, baloncesto... En general, las típicas actividades del colegio cuando eres pequeño. A mí me apasionaba el fútbol, incluso sigo jugando a día de hoy, pero nada como el parkour, que es una lucha contigo mismo desde el primer día. Por muy loco que parezca, hay más lesiones en el fútbol que en el parkour.

-Practicar parkour supone un gran riesgo, ¿te ha dado miedo alguna vez o has temido por tu vida?

Me parece un deporte normal como cualquier otro, y barato, porque solo necesitas unas zapatillas y amigos para disfrutar ilimitadamente.

-¿Te has lesionado alguna vez haciendo parkour?

Sí, me he lesionado tres veces contadas en 12 años. He disfrutado como un niño pequeño, he viajado solo para practicar parkour, he conocido gente increíble, y esto solo tiene cosas positivas.

-¿Requiere de una preparación física específica?

Sí que requiere preparación física. Yo hacía workout a la par, pero entrenar en sí, haciendo muchas veces el movimiento es cómo coges físico, técnica y confianza.

-¿Cuáles son los mejores sitios para practicarlo?

No hay un sitio que sea mejor que otro para entrenar. Puede ser desde un parque con barras hasta un parque hecho para parkour. Se trata de imaginación y con cuanta más gente entrenes, más movimientos vas a poder hacer en el mismo sitio, porque lo que no has hecho tú o lo está haciendo otro.

-Eres además productor, cámara y editor, cuéntanos un poco sobre estas actividades ¿Las compaginas con el parkour?

Soy cámara y todo lo que desenvuelve este trabajo. La verdad es que ya es casi es imposible compaginarlo. Vivo desde los 19 por mi cuenta, lo que conlleva a sus respectivos gastos, ya no puedo elegir entre ir a hacer parkour e ir a trabajar para poder comer. Sigo buscando la forma de encontrar cierta libertad para poder entrenar y hacer todo lo que me gusta.

-¿Cuándo te diste cuenta que lo que hacías llamaba la atención de la gente?

Siempre he llamado la atención, voy a ser así de claro, porque he aprendido a vivir sin importar lo que hable la gente. Al principio por el parkour, porque era nuevo y yo destacaba mucho en mi primer año de entrenamiento. Creamos un grupo en Alicante llamado Stoun, nos dedicábamos a hacer parkour, a pasarlo bien y eso llevo a ser muy conocidos en Alicante. Luego empezó la era de Instagram y empecé a subir fotos como "modelo" algo que siempre me ha gustado, y no fue nada mal, llegué a tener unos 70.000 seguidores. De ahí ahora mis casi 41.000, gran parte es por mi pasado como modelo.

Vi que eso no era realmente lo que quería, así que empecé a profesionalizar los vídeos, que es algo que he hecho desde que comencé a hacer Parkour. Solo tuve que ofrecer mi trabajo a un par de artistas para entrar en el boom de España, cuando mi amigo padua Kidd keo hizo su primer millón de visitas.

-¿A dónde pretendes llegar?

No sé a dónde pretendo llegar. Un día me levanto y pienso que no estoy haciendo suficiente, que realmente no veo qué será de mi a los 30 años. Esos días me dedico a no pensar, a que es un día malo y ya está. Los demás días me levanto lleno de energía y solo pienso en hoy, en el año que voy a hacer y hacia dónde me voy a dirigir. En resumidas cuentas pretendo ser libre. ¿Cómo? Lo estoy estudiando.

-Algunos de los stunts que te vemos hacer en redes son quizá poco recomendables para imitar… ¿consideras importante prevenir a tus seguidores de la peligrosidad de estos actos?

Sobre los stunts... No lo subo para que me imiten, al igual que yo no me drogo por ver gente drogándose, no tienen porqué imitar lo que haga yo. Puede llamar la atención, sí, pero yo no me puedo hacer responsable de todo lo que hagan los demás. En cada uno de mis saltos hay una preparación detrás, es algo que tienen que tener claro, porque locos hay en todos lados y luego pasa lo que pasa, por ser un loco. Hago hincapié en que el parkour no es más peligroso que otro deporte, el riesgo lo pones tú.

-¿A quién te gustaría ver en esta sección? ¿Por qué?

No sabría decirte a quién ver, no estoy muy puesto ni en el panorama parkour ni en el panorama filmmaker. Me gustaría trabajar con gente grande, con experiencia como Rodrigo Films. Tengo mucho que aprender.