Le hemos hecho un atraco a mano armada. Un montón de preguntas sobre cómo es en la intimidad, su faceta de youtuber, de activista LGTB, y anécdotas secretas para conocerle a fondo. En las redes se hace llamar Trigrillo, y derrocha simpatía y sensatez en cada palabra.

Nombre real : Daniel Valero

: Daniel Valero Fecha de nacimiento y horóscopo : 17/02/1994, ¡un acuario que no tiene ni idea de astrología!

: 17/02/1994, ¡un acuario que no tiene ni idea de astrología! Redes sociales: YouTube: @Tigrillo (63,7k de suscriptores) / Instagram: @tigrilloig (17,7k de seguidores) / Twitter: @TigrilloTw (43,2k de seguidores)

Tigrillo posando. | ©Tigrillo

Y ahora que ya sabes quién es Tigrillo y dónde encontrarle, comenzamos con la ronda de preguntas. ¡Al ataque!

- Tigrillo, ¿por qué ese nombre artístico?

Una decisión de adolescencia. Hay decisiones de adolescencia que a veces salen bien. Esta no es una de ellas.

- Hombre, tan mal no te ha salido. ¿Cómo te defines?

Se me da fatal definirme. Yo creo que eso me define bastante.

- ¡Lo daremos por válido! ¿Cómo surgió eso de ser youtuber?

A los 17 años, con una cámara compacta muy cutre y queriendo imitar a una vlogger de la época que se llamaba Bolli. Mis primeros vídeos eran bastante lamentables, pero poco a poco le fui cogiendo el gusto y empecé a hacer cosas un pelín menos terribles.

- Las redes se han convertido en tu principal arma de trabajo. ¿Cómo ha sido este proceso?

Bastante natural. De preadolescente tenía pocos amigos y mi forma de encontrar a gente parecida era mediante Internet, por lo que no me sorprende que acabase escogiendo un camino que las seguía teniendo tan involucradas.

- Después de haber vivido tantas experiencias, ¿cuál es tu lema de vida?

Less egos, more amigos.

- Tigrillo, también eres icono defensor activista de los derechos LGTB...

Ya, realmente no decidí ser icono de nada, ni intenté serlo, es más ¡tampoco creo que lo sea ahora! Yo empecé a hablar de temas LGTB desde la naturalidad, porque me gustaba y fue un arma maravillosa para hacerme fuerte contra todo lo que sufría en mi día a día siendo adolescente por ser maricón.

Hablar tanto de ello me daba poder, me hacía sentir libre. Con el tiempo decidí que quería seguir haciéndolo por todos los chavales y chavalas que en el instituto pudiesen estar sufriendo lo que sufrí yo. Esa es la verdad.

- Es una historia súper valiente. ¿Has sufrido en tus carnes mucho rechazo?

He sufrido homofobia, como cualquier chico gay. El instituto fueron los peores años para mí, fue una época de acoso diario que me marcó bastante.

- ¡Qué duro! ¿Hubo alguna de esas malas experiencias que te marcara especialmente?

Tuve una época en la que me volví bastante paranoico, de hecho, y lo que más me dolió es que una gran parte de la gente que me atacaba a través de las redes formaban parte de mi propio colectivo. Cuesta entender por qué gente por la que estás luchando decide reírse de ti o atacarte.

Con la edad aprendes que no puedes evitar que haya gente gilipollas en todas partes y que el botón de silenciar y una mejor gestión del tiempo que le dedicas a las redes ayudan bastante más que responder a cualquier persona que pasa su día aburrida tras una pantalla.

Tigrillo posando con la bandera gay. | ©Tigrillo

- Ya puestos, ¿qué es para ti el amor?

Se me da fatal hablar de amor. Siguiente pregunta, por favor. (Ríe).

- Tranqui, ¡te damos el comodín del público! ¿Qué consejos darías a los jóvenes que no tienen clara su orientación sexual y sufren por ello?

¡Que no tengan prisa! A diario me escriben muchísimos chavales súper jóvenes a los que les preocupa muchísimo no saber definir su orientación sexual o su identidad de género aún, ¡pero es que es normal! Conocerse a uno mismo es un viaje que puede ser muy largo. De hecho, nunca dejamos de conocernos a nosotros mismos.

Me escriben chicos y chicas de 13 o 14 años diciendo que cómo puede ser que aún no lo sepan, ¡y yo no lo supe casi hasta los 17! Es importante tener una etiqueta, porque define la opresión que vas a sufrir y te ayuda a encontrar a la gente con la que podrás sentirte seguro, pero no hay que correr, todo es cuestión de tiempo y de probar.

Tigrillo posando. | ©Tigrillo

- ¡Buen consejo! ¿Algo que decir a los que se meten con ese colectivo?

¡Conoce a gente diferente a ti! El conocimiento es la única forma de romper el prejuicio.

- Háblanos de tu libro, ¿qué podremos encontrar ahí?

En ‘LGTB para principiantes’ se puede encontrar una pequeña "guía" sobre el colectivo para personas que quieren saber más sobre nosotros: terminología, historia del movimiento, tópicos, mitos, curiosidades, cómo es la situación social en la actualidad... ¡Válido para cualquier persona!

Es apto tanto para gente de fuera del colectivo que quiera conocernos, como para gente de dentro del colectivo que quiere iniciarse en temas más teóricos y en debates abiertos.

Tigrillo con la portada de su libro | ©Trigrillo

- ¿Cómo salió tu faceta de escritor?

Mi faceta como escritor existe desde mucho antes que la de youtuber. A los 12 años "autopubliqué" mi primer libro, protagonizado por mis compañeros de clase y que puse a la venta en la copistería de mi instituto. Se lo compraron dos personas. (Ríe). ‘LGTB para principiantes’ está siendo mejor recibido, parece. Pero escribir siempre ha sido mi gran pasión; mucho más que YouTube o las redes.

- ¿Quiénes son tus ídolos?

Cada persona que ha conseguido ser ella misma cuando una sociedad entera le decía que no podía hacerlo.

- A estas alturas has pasado por YouTube, TV, eres muy influyente en la red... ¿qué te queda por hacer?

Ganar suficiente dinero de todo ello como para vivir sin la incertidumbre de si podré pagar el alquiler dentro de tres meses. Eso estaría muy bien, la verdad.

- Entonces, ¿cómo te ves dentro de 10 años?

No sé cómo me veo de aquí a enero del año que viene, imagínate en diez años. Voy improvisando.

- ¿Y has hecho muchos amigos gracias a las redes sociales y YouTube?

Gracias a YouTube conocí a muchos de los que ahora son mis mejores amigos. Creo que es lo que más me anima cuando tengo dudas sobre si hice lo adecuado al abrirme el canal.

- Es que otros influencers han señalado que es un mundo cruel y superficial, ¿tú también piensas eso?

El mundo en sí es cruel y superficial, pero cualquier mundillo en el que hay personas que dan la cara y tienen un seguimiento de miles de personas suele ser bastante peor. Grandes egos, empresas haciéndose de oro a costa de otros... Tiene sus cosas, la verdad.

- Por último, Tigrillo, ¿a quién te gustaría ver en esta sección?

A Carolina Iglesias, que cada entrevista que da me hace sonreír. Y tengo un grupo de amigos maravillosos y talentosísimos que tienen mucho que contar: Abi Power, Holly Molly, Ana Cerezuela, Estudio Katastrófico... Soy muy fan de mis amigos en general, qué le hago.