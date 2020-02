Pintos, Shifer, Guille, Cosmin y Alfon no son un grupo de youtubers al uso. Sino que todos ellos forman parte del grupo ‘What!’ No, no estamos hablando de una boy band de k-pop ni de un grupo de raperos sino de deportistas.

‘What!’ se define como un equipo deportivo profesional del parkour, la disciplina física de origen francés que consiste en trasladarse de un punto a otro buscando la forma más eficiente posible y adaptándose a las exigencias del entorno con la única ayuda del cuerpo.

Es decir, que los chicos de ‘What!’ se dedican a pegar saltos de infarto (corren, saltan y casis que vuelan) sobre todo tipo de escenarios: desde edificios altísimos, el capó de un coche, sobre puentes de vértigo o fachadas.

Este equipo surgió “a raíz de la mezcla de diversos equipos que acaban entrenando juntos”, tal y como indica su biografía en YouTube. Pintos, Shifer, Guille, Cosmin y Alfon llevan cinco años trabajando juntos y cuentan con entre cuatro y diez años de experiencia en el parkour.

Ahora, como está tan de moda entre youtubers y streamers, los cinco se han ido a vivir juntos para que les resulte mucho más fácil grabar los vídeos al estar todos en el mismo lugar. Una casa a la que han llamado la ‘Wharida’.

En sus respectivos canales de YouTube se pueden encontrar vídeos que abarcan los retos, videovlogs y tutoriales para iniciarse en el parkour.

Además, acaban de anunciar a un nuevo fichaje. Se trata de Pixel, que va a colaborar como fotógrafo del equipo y creador de contenido.