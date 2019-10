Quizá te has preguntado alguna vez qué rutinas llevan los cantantes, y es normal sentir curiosidad por el entrenamiento de tus idols favoritos de K-pop. Siempre los vemos atareados y esforzándose al máximo en las salas de ensayo, conciertos, prácticas de baile, programas… en resumen, en todas sus actividades. Pero para poder hacer todo eso hay una gran preparación de fondo que nunca vemos y que seguro te gustaría conocer más de cerca.

Pero se acabó la incertidumbre porque te voy a contar mi rutina diaria como idol, desde que me levanto hasta la hora de dormir. Como ya sabéis soy la primera cantante de K-pop que está afincada en España, pero por estar aquí no me escapo de mis obligaciones y horario de entrenamiento que llevo cumpliendo desde incluso antes de mi debut en Corea del Sur; y eso que fue allá por 2015. Fiuuu... ¡Cómo pasa el tiempo!

Los idols dedicamos mucho tiempo a prepararnos físicamente y vocalmente para nuestras actuaciones, sin olvidarnos de la parte mental porque es muy importante para mantener el ritmo. Los artistas de categoría mundial están sometidos a mucha presión, por lo que es mejor estar bien preparado de cara a lo que te pueda venir en el futuro.

Recuerda, un buen entrenamiento es la base para seguir mejorando y sorprendiendo a nuestros fans. ¡Siempre queremos dar lo mejor de nosotros mismos! A diario realizamos diversas actividades que van desde hacer ejercicio dos veces al día hasta el monitoring, que es revisar programas o actuaciones pasadas para ver cómo nos fue y qué podemos mejorar o cambiar en futuros eventos. ¡Como ves, no paramos!

Coge papel y boli, ponte tu ropa de deporte más cómoda y prepárate para seguir el ritmo de mi rutina diaria. ¿Os animáis a hacerla conmigo? ¡Vamos allá, comencemos con energía nuestro día!