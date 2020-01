¡Hola amigos! Hoy tocamos un tema que es oír hablar sobre él y que me entre el hambre. En España se come muy bien, eso lo tenemos claro los que venimos de otros países, aunque no puedo dejar de añorar los platos que más triunfan en Corea y que aquí son complicados de encontrar.

En realidad lo difícil es encontrar ingredientes que no son tan populares en Europa como en Asia, si bien estoy segura de que si los aficionados al K-pop probaran algunas recetas famosas de allí, se convertirían en el favorito de muchos de ellos. Y más sabiendo que son los favoritos de artistas famosísimos de mi tierra.

Los restaurantes más conocidos se concentran sobre todo en el distrito de Bangtan, en Seúl, así que te dejo un poco de info por si alguna vez tienes la suerte de pasarte por allí y probar estos exquisitos platos. ¡Te aviso que pueden ser tu nueva comida favorita!