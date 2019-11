Seguro que alguna vez viendo algún programa o serie has escuchado algunas palabras en coreano que no has podido entender bien ni has sabido traducir correctamente al español. No pasa nada, no es que el traductor esté roto o tu nivel de coreano sea malo… sino que se trataba de jerga coreana muy coloquial.

No más agobios y preocupaciones, porque hoy vamos a aprender algo de korean slang. Como en todos los idiomas, siempre hay una jerga más coloquial o informal que usamos para hablar con nuestros amigos o personas más cercanas. El coreano no iba a ser menos y hay un montón de palabras útiles, a la par que curiosas y divertidas, que utilizamos en nuestro día a día tanto hablando como escribiendo. ¡Cuando sepas el significado y como usarlas, parecerás un auténtico nativo!

Para el vídeo he seleccionado nueve términos que seguro que has escuchado, además te voy a explicar el significado de cada una de ellos. Conocerás que significan palabras como romgok, chagbut o tingjag, incluso he seleccionado abreviaciones del inglés que son ahora muy populares entre los coreanos. ¡Gracias a este vídeo te volverás muy trendy, o en jerga coreana haeginssa, entre tus amigos fans de la cultura coreana!