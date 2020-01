¡Hola amigos! Qué frío y qué ganas a veces de quedarse en casa viendo una serie, ¿verdad? Pues por si no lo sabías, existe una de dibujos animados que cuenta con los diseños de BTS y que es muy popular en Corea: BT21.

En el amplio universo de productos relacionados con la banda, BT21 tiene un huequito especial para los miembros, porque cada uno ha aportado su granito de arena ya sea dibujando partes de los personajes o colaborando para elaborar su historia. Los protagonistas de esta serie son super cuquis, y raro será que los veas y no te enamores casi al instante.

Tienen su propia cuenta en Twitter, con más de cinco millones de seguidores, lo que te da una idea de lo que mueven estos animalitos y otros seres graciosos de BT21. El nombre proviene de la expresión Be Together Too (algo así como 'estar juntos'), y es uno de los lemas que repiten los personajes.

No esperes más y pincha en el vídeo para saber más sobre ellos, que soy super fan y me las sé todas sobre ellos...