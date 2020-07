Con tantas semanas que hemos pasado en confinamiento, quizá te hayas acostumbrado a ver calles vacías o lugares que antes estaban llenos de vida sin un alma recorriéndolos. Pero en pleno verano y con las restricciones mucho menos severas -por ahora al menos-, no es raro ver cómo la actividad vuelve a sus lugares habituales.

El caso es que en una cuenta de Twitter siempre hay un hueco para los lugares con encanto y que además están desiertos. Es en una cuenta de Twitter que se llama TerrifyingVids, y que se describe ahora mismo como un perfil de bonitas 'Áreas Abandonadas'.

Está cerca de los 400.000 seguidores, y es gracias a una magnífica selección de paisajes bellísimos donde se encontró, en un tiempo bastante lejano, un lugar habitado. Es curioso que llame la atención de tanta gente en las redes y que luego no salga nadie en las fotos. Pero precisamente ahí está el encanto.

Hay cosas tan chulas que parece imposible que no formen parte del decorado de una película, como barcos que debieron ser chulísimos cuando surcaban los mares pero que son todavía más preciosos con algas y el paso del tiempo cayendo sobre sus maderas.

Como si fueran escenarios de The Last of Us 2, hay parajes que no dejan indiferente por cómo la naturaleza ha reclamado lo suyo. Unas escaleras mecánicas podrían convertirse en un cuadro de Monet con un montón de hojas alrededor de los pasamanos. ¡Es que dan ganas de visitar cada rincón de esta cuenta!

A ver, también hay cosas más o menos feas, como un teatro abandonado que tiene forma de contrabajo y piano. No fue el mejor de los diseños de su autor original, eso seguro, pero el enclave y la originalidad deberían contar para no abandonarlo así como así.

Hay pueblos que parecen haber hasta mejorado su aspecto original, y que con un poco de mano de obra podrían convertirse en paraísos del descanso. A menos que no te guste el color verde, claro.

El castillo de aquí arriba, por ejemplo, lo compraron en multipropiedad 18.600 personas para repararlo. Se llama Château de la Mothe-Chandeniers, está en Francia y no estoy tan seguro de que una vez restaurado mole tanto como se ve en esa foto.

Publicando decenas de posts al día, la cuenta se mantiene muy activa con imágenes que no sabes si están sacadas del pasado o de un futuro todavía lejano. Yo por lo menos tengo claro que me gustaría visitar muchas de esas Áreas Abandonadas.