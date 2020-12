Auronplay, Lolito o Ibai te enseñan inglés (a su manera)

El perfil de Paula Gonu en Linkedin no está actualizado desde 2013, cuando tenía solo 20 años y trabajaba como azafata de eventos además de estudiar Publicidad en la universidad Pompeu Fabra. Sin embargo, ya contaba en su currículum defenderse en cinco idiomas (español, catalán, alemán, inglés y francés) además de chapurrear italiano y chino. Toma ya.

En el sector youtuber no es ni mucho menos la norma, porque hemos visto a grandes figuras del gremio con problemillas a la hora de comunicarse con compañeros de profesión de otros países. Bueno, no todos, porque gente como Dalas Review estuvo una temporada larga viviendo en Irlanda, y bromeaba con los acentos en sus clips.

Lolito, por ejemplo, tiene un inglés básico pero suficiente para ganar en dúos, mientras se toma licencias del tipo "be respectful with the community" con sus malhablados compañeros de batalla. Una risa, vaya.

"Necesito adelgazar, aprender inglés y sacarme el carnet de conducir", decía Ibai allá por abril comprometiéndose a mejorar en asignaturas pendientes. No estamos seguros sobre su peso o si al final tiene permiso para circular en coche, lo que es seguro es que el idioma de Shakespeare todavía se le resiste un poquitito.

Quizá el que se lleve la palma en inglés rural es Auronplay. Él mismo retuiteaba una recopilación de mejores momentos que ha dejado perlas como "No food? Me dead", acompañándolo de gestos para que no quepa duda de a qué se refiere. ¿Para cuándo unas camisetas con esa frase?

Otro con mucho mérito es TheGrefg. Ha reconocido en varias ocasiones que lo de hablar en otro idioma no es lo suyo, y que de tanto locutar ha perdido hasta el acento murciano que tenía hace unos años. Sin embargo, acostumbrado a largar como un profesional, si le falta vocabulario lo compensa con una fluidez que ya quisieran otros.

Con el inglés de notable alto que tiene Rubius, donde de verdad puede lucirse es que el noruego que ha heredado de su familia materna. Con poco éxito ha tratado de enseñárselo a Vegetta, aunque su curso online (de un solo vídeo) tiene 14 millones de visitas.