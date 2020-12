Cardi B se convierte en pitonisa para predecir el futuro de sus seguidores

Cardi B se ha convertido en pitonisa. La cantante de 'WAP' va a despedir este año 2020 de una peculiar manera: prediciendo el futuro de sus fans.

La rapera e Instagram se han asociado en una colaboración para aprovechar la nueva actualización de chat de la aplicación. De esta manera, todo aquel que quiera podrá mandarle un mensaje privado a Cardi B a través del perfil que han creado expresamente para esta acción (@cardibtruthteller) para que esta le cuente cuál será su porvenir en 2021.

"El 2020 ha sido un año difícil. Hagamos que ese plano astral se vea bien", se puede leer en la biografía del perfil.

Cardi B se metará en el papel de "contadora suprema de la verdad" desde el 26 de diciembre hasta el día de año nuevo (es decir, hasta el uno de enero) aunque según la revista Essence se trata de una "experiencia de chat automatizada".

Sea como sea, la artista ya ha comenzado a ejercer la clarividencia en su cuenta oficial de Twitter. Un seguidor ha querido saber cuándo podrá mantener relaciones sexuales y la cantante le ha indicado que sus deseos se cumplirán en "año nuevo, al amanecer".

"@iamcardib desde que predices el futuro Cara burlona , cuando finalmente voy a tener un poco de p****?" ha sido la frase de este tuitero que ha querido conocer las predicciones de la rapera.

Esta no es la única colaboración de Cardi B con Facebook Inc. ya que ha comenzado un programa llamado 'Cardi Tries' que puede verse en la función vídeo chat de Messenger e Instagram. En este programa, del que se irán emitiendo diferentes capítulos hasta el cuatro de enero, se puede ver cómo la cantante prueba cosas por primera vez como intentar hacer sushi, bailar con Debbie Allen o jugar al baloncesto con algunos de los jugadores más importantes de la NBA.