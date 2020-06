Hay ocasiones en las que un meme, una frase o una simple letra se convierten casi por azar en el símbolo de moda en las conversaciones millenial. Pasó con "OK Boomer", la expresión que se utilizaba para menospreciar las opiniones de una adulto que se acera a eso que se llama ser 'una persona mayor', y que todavía sigue usándose a nivel internacional.

No queda claro el origen (aunque algunos lo fechan -de broma- en 2003, en un diálogo entre personjes de la serie 'Battlestar: Galactica'), y la expresión viene a significar más o menos un "no me moleste, señor, que no sabe de lo que habla".

El caso de "F en el chat" o simplemente "F" tiene más significados y un origen muy claro. Fue en una de las últimas entregas de Call of Duty, el videojuego de disparos más vendido del mundo. En una de las escenas cinemáticas, el jugador asiste (¡cuidado, spoiler!) al funeral de otro de los personajes. Después de una charla, tienes la obligación de "mostrar tus respetos" al féretro del soldado caído si quieres continuar la aventura, y si estás en la versión de PC, para hacerlo tienes que pulsar la tecla F.

La situación es un poco absurda, porque no hay manera de saltarse esa formalidad rara, y podrían habérsela ahorrado con un vídeo. Como el juego vendió muchísimas unidades, la rareza se extendió entre los usuarios y empezaron a usarlo como burla o señal de respeto, o ambas cosas al mismo tiempo. Algo que no se esperaba para nada John MacInnes, el guionista de Call of Duty: Advanced Warfare, cuando incluyó esa frase en la historia del juego.

Es difícil de explicar sin ejemplos, así que ahí va uno muy famoso: cuando Ibai se tiñó el pelo de rosa, retuiteó un vídeo del momento, en blanco y negro para tener más dramatismo, y con una música afín al ambiente melancólico que salía de su cara. Y para recalcar lo absurdo del momento, añadió "F en el chat", la traducción en castellano adaptada a las redes sociales.

Como pasó con "OK boomer", la letra F mayúscula ha pasado a formar parte de un lenguaje que va más allá de Twitter. En WhatsApp, en conversaciones cara a cara o jugando a otros títulos online es muy habitual decir de cachondeo "F" frente a una reflexión que puede ser seria, divertida o inoportuna.

Y lo más divertido es que hay grupos que cuando oyen F, guardan unos segundos de silencio y ponen cara solemne, para seguir la broma. Un fail en toda regla, un WTF adaptado, un... en fin. Un F.