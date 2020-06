Seguro que has oído hablar antes de FaceApp, esa aplicación que se volvió viral el año pasado cuando todos nos volvimos viejos y todavía se podía pasear sin mascarilla. Aunque el origen de la empresa que la ha creado es un poco oscuro y no deja claro para qué almacena nuestras jetas, hay gente que no le da mucha importancia al asunto y prefiere imaginarse cómo sería de haber nacido mujer.

Lo que comenzó como una broma ElRubius, con guiño erótico a WillyRex incluído, se ha convertido en un nuevo fenómeno viral al que se han sumado casi todos los youtubers. El like de Lolito a la foto de su colega de Karmaland empezó el cachondeo en redes.

De hecho fue el malagueño quien estrenó la tendencia entre los de su gremio, después de que a alguien se le ocurriera aplicar el filtro en redes a famosos y políticos. Echamos de menos la barba, si bien no encajaría del todo con una "Lolita" propiamente dicha.

El sistema de FaceApp funciona a través de complejos procesos informáticos que escanean el rostro y modifican detalles típicos de cada género. Sin embargo, hay quien critica que el software es un poco "machista" y tira de estereotipos a la hora de exagerar las facciones masculinas en ellas, y estereotipando los cánones de belleza femeninos en ellos.

TheGrefg, que nunca ha tenido problemas en enseñar su culo en Instagram, pensó que sería buena idea quedarse con sus seguidores 'travistiéndose' en un selfi delante del espejo. La broma del comentario es doble ("amo mi pelo"), aunque a él no le han caído tantas críticas como las que sufrió estos días Paula Gonu con una foto similar.

El auténtico cachondeo llegó cuando muchos vieron en el cambio de sexo de AuronPlay un parecido más que razonable con Laura Marano, la actriz de 'Austin & Ally'. El parecido es tan asombroso que la propia "Ally Dawson" ha confesado que creía que eran fotos suyas.

"Vale, me han estado etiquetando en fotos de estas un montón", decía la actriz. "No voy a mentir: incluso yo pensé durante unos instantes que era yo". Otro éxito troll para el bueno de Auron, y un logro inquietante para los propietarios de FaceApp.