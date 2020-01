Hay personas a las que les pirran los uniformes. Esto es así. Los uniformes han sido, y siguen siendo, los protagonistas de las fantasías sexuales de muchos hombres y mujeres.

Ya sea porque los personajes de las pelis que los llevan siempre están cachas y son atractivos o por la idea que estas prendas de ropa encierran detrás de sí: misterio, aventura, adrenalina, poder…

Por el motivo que sea (no vamos a entrar a indagar en los deseos de cada uno), quien quiera que se los ponga parece que derrocha sensualidad: Bomberos, soldados, policías, pilotos… ¿arqueólogos?

Dentro del mundo uniforme aparece uno más definido por su estilo que por la profesión que lo desempeña y que SIEMPRE queda bien. La encargada de abrirnos los ojos ha sido la tuitera Mariana Ávila con un tuit en el que recopilaba varias fotos de personajes de ficción que le parecen atractivos por coincidir con el mismo outfit, al que ha denominado como “tonto del desierto”.

Este look consiste en pantalones color tierra, camisas de lino blancas, pañuelo en el cuello y sombrerito, lo que viene siendo el estilo de aventurero o explorador. A Harrison Ford como Indiana Jones, Oscar Isaac como Poe Dameron en ‘Star Wars’ y el personaje de Rick O’Connell en ‘La momia’, se le han sumado las réplicas de otros tuiteros que, como Mariana Ávila, opinan que los hombres ganan mucho más con pinta desaliñada y sudor.

Ralph Fiennes in The English Patient pic.twitter.com/UWhVvxY6aO — 🧚‍♀️ Elfin 🧚‍♀️ (@Faeriewing) January 2, 2020

Y no solo los hombres, sino que el look “Desert Dumbass” también favorece a las mujeres. Estos son algunos de los crushes que se han compartido en el hilo.

Al ver tanta interacción, Mariana ha comentado que esto “parece ser una verdad universal”. Aunque hay quien lo ha tachado como algo superficial o desagradable: “Hay gente que responde a esto como "oh, ¿así que escoges a tu pareja por su ropa?" "Oh, así que te gustan los hombres que no se han lavado en días" Tranquilízate, es una broma. Aunque también”.

¡Para gustos los colores!