COVID en la G2 House: Ibai hace reviews de satisfyers para pasar su confinamiento

Dicen los expertos en salud mental que uno de los mayores problemas en todos los meses que hemos estado confinados ha sido la sensación de soledad. No tenemos datos de cómo ha funcionado el mercado de juguetes sexuales, pero suponemos que habrá funcionado mejor que de costumbre por eso de no poder verse con gente.

Ibai se llevaba un susto esta semana cuando creía haber contraído COVID-19 y comenzó a tomar medidas de confinamiento. O lo que es lo mismo: siguió haciendo su vida con total normalidad, que como ha reconocido él mismo se parece mucho a eso de vivir confinado.

Su compi Reven dio positivo ("es el típico que lo tiene", adelantó en una visionaria story de Instagram), y le obligó por redes a que se pusiera una equipación de buceo que acababa de comprar por internet. Desde luego, los streams serían llamativos con esas pintas...

El caso es que previendo unos largos días sin contacto humano, Ibai recibió un inesperado regalo: un set de tres satisfyer masculinos. "Pregunta de clase: ¿cómo se usa esto? ¿Y de quién ha sido la idea de enviármelos?".

Poco hay que conocer a Ibai para no darse cuenta de que el ofrecimiento le ha hecho mearse de risa. Y buena demostración es el unboxing que hizo ayer en directo y que le ha vuelto a poner entre lo más visto de Twitch.

"Te proporcionará un placer tan intenso que no querrás volver a soltarlo jamás, ningún hombre debería perdérselo", lee en el prospecto con su vozarrón de locutor en lo que, avisa, no es una promoción. Y menos mal porque sus creadores puede que no estuvieran muy contentos con las opiniones del vasco...

"¿Hay que meterla ahí en serio?", pregunta en otro momento del stream, entre atónito y muerto de risa señalando al hueco destinado al placer. "¿Qué pasa si te pilla tu padre con esto? Me vais a disculpar pero yo prefiero pajearme".

Entre las perlas que suelta hay hasta pullitas para una buena amiga influencer que ha reconocido a menudo utilizar juguetitos de este tipo: "Para esto soy capaz de hacer unboxing, de que la perra ladre cachonda, de hacer una performance... pero nada, luego llamad a Paula Gonu y a su puta madre...", con un tono indignado que demuestra la buena relación que hay entre ellos. 100% Ibai.