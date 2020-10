La crítica a los influencers que venden su cuerpo que se ha vuelto viral

Alberto, es de Málaga, se pasó once años como cristalero hasta que de pronto un día, subió un vídeo a vine y se convirtió en viral. Ahora bajo el nombre de @yosoytumaoficial se ha convertido en el anti influencer.

Sus publicaciones en Instagram se dedican a denunciar el postureo y la burbuja que se ha construido en torno a los influencers. Alberto denuncia que venden mentiras y que el que más triunfa no es aquel que transmite valores sino el que mejor engaña: quien parece que tiene la mejor vida, el mejor cuerpo, etc: "De donde yo vengo los likes, la ropa y el físico no valen nada. Fuera de la pantalla no son nadie. En la vida real de donde yo vengo los hechos hacen a la persona. Ya sabéis que me cansé de esta mierda hace mucho tiempo porque aquí no triunfa el talento, triunfa el que mejor engaña".

Él se esfuerza por ir a contra corriente y admite que hace mucho tiempo que se desencantó con las redes sociales: "En febrero anuncié públicamente que dejaría las redes sociales en 2021 y luego tuve que seguir aquí por esta maldita pandemia porque el trabajo escasearía ahí fuera. No seré el influencer de moda, ni el más gracioso, ni el más viral, ni el más perfecto, pero os aseguro que pongo el corazón en cada cosa que hago por pequeña que sea".

Alberto prefiera hacer comedia y dar charlas motivacionales fuera de las redes sociales para sentir el calor del público y ver sus caras. Según cuenta en su Instagram ha hecho la prueba y el tipo de contenido que le funciona en redes no es el que puede ayudar a los demás y tener una utilidad sino los sketches.

Hasta ahora. Hace dos días uno de sus vídeos de IGTV se ha convertido en viral. Un vídeo donde critica que tire más un cuerpo desnudo que unos valores. Y no se refiere al pudor sino a que hoy en día en las redes se prima ver a chicos y chicas realizando bailes sexys sin nada más que aportar. Son maniquís, caras bonitas con cero conversación:

"No pillo a mi colega fotógrafo para que me haga fotos mirando a la nada para que nenis de 20 años me digan cosas por privado porque yo ya follaba sin seguidores, no tengo que rellenar ningún vacío porque en la vida real no sea nadie ya que en la vida real soy hasta mejor.

Feminista influencer?? Tu que subes 300 fotos seguidas con poses fingidas, posando con ropa que no es tuya con caras también fingidas sin ningún puto momento real de tu vida y cuando subes una foto enseñando estrías para dar ejemplo le pones 20 filtros y un hashtag?? Amiga tener seguidores no te hace influencer, el ejemplo que das a los demás es lo que te hace influencer.

Amigo crees que por bailar sin camiseta durante 15 segundos en TikTok con el six pack y la canción de moda te hace ser el puto amo?? Prueba a abrir la boca 15 segundos y contar algo con la camiseta puesta, te llevarás un sorpresón, pero los dos sabemos que eso ya lo sabes campeón"

Para @yosoytuma "los verdaderos influencers son personas normales buscándose la vida día tras día ahí fuera, no una ni uno que sube un selfie de mierda y recibe likes".