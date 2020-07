ElMillor intenta comerse 4 menús de hamburguesa en directo

Venga, confiésalo: esta cuarentena te has inflado a comer cosas que no debías, y unido a lo poco que podíamos movernos, has salido hecho una bola. No lo decimos nosotros, lo dicen varios estudios europeos que han preguntado a los ciudadanos cómo se han puesto en estos meses.

Los profesores del Curso Superior de Nutrición y Herbodietética de Deusto Salud calcularon en junio que los españoles habían engordado entre 3 y 5 kilos por falta de ejercicio, ansiedad y por abandonarse a los placeres de la carne (picada) y otros alimentos poco sanos.

ElMillor, como tantos otros streamers, ha tenido una rutina muy similar durante el encierro obligado que durante su vida normal. Hacer streamings, subir vídeos a YouTube y seguir subiendo de nivel en LoL (o intentándolo). Y un día se le ocurrió que por qué no podría subir de peso de manera radical.

Cogiendo la idea de un tuitero norteamericano ("Imagina que te dan 3500$ por comerte esto en 90 minutos, ¿lo harías?"), decidió enfrentarse al reto de ingerir cuatro hamburguesas, cuatro raciones de patatas, cuatro raciones de McNuggets y cuatro refrescos en hora y media. Si llegaba a los 10.000 likes, claro.

Admiradores y haters se unieron por primera vez para pulsar como locos el botón del corazoncito, para ver cómo el catalán cometía semejante atrocidad gastronómica. Y él, consecuente con sus promesas, confirmó que seguía adelante con la gesta. Un héroe.

Quién sabe si orgulloso de su hazaña o sencillamente hambriento, Elm se dispuso a meterse entre pecho y espalda un menú digno de Homer Simpson. Y todo mientras retransmitía el proceso en directo. Más emoción que en una final de la NBA.

Lamentablemente (o por suerte), ElMillor puso una inmensa "F en su chat" a modo de banderita blanca. El reto quedaba pendiente y se declaró incapaz de lograr un hito que le hubiera puesto a la altura de un participante de 'Pesadilla en la Cocina'. ¿La diferencia? Que este streamer no creemos que quiera repetir la experiencia.