Este es el protocolo anti-COVID-19 de Khloé Kardashian para las visitas

El presentador de televisión estadounidense, Andy Cohen, ha revelado en el programa 'The Tonight Show', presentado por Jimmy Fallon cuál es el protocolo que tuvo que seguir para poder entrar en casa de Khloé Kardashian.

Cohen ha explicado que tuvo que entrevistar a las hermanas Kardashian para su nueva serie documental en la que se adentra en los realities de televisión más famosos de Estados Unidos para contar su historia y analizar el impacto que han tenido. Esta televisiva familia no podía faltar por razones obvias. Y más ahora que han emitido su temporada final.

Para poder acceder al domicilio y reunirse con ellas, el presentador tuvo que someterse a un test para conocer si estaba contagiado de COVID-19 o no: "Fue salvaje. Tienes que pasar por todas estas puertas. Tuve que hacerme una prueba de COVID antes de llegar allí. Les pregunté, '¿me vais a dar los resultados del test?' y me dijeron: 've a casa de Khloé, si la segunda puerta se abre, eres negativo'.

A pesar de que las Kardashians tengan esta especie de pruebas de acceso que parecen sacadas de un reality show para sus invitados, han mostrado en redes sociales a lo largo de la pandemia una vida de excesos y excentricidades, que son alabadas y criticadas casi a partes iguales, y han aparecido en sus redes sociales realizando fiestas en las que parece que el coronavirus no existe para ellas. Como, por ejemplo, la fiesta de cumpleaños de Kendall Jenner o el viaje en familia por el 40 cumpleaños de Kim en el que todos sus invitados se realizaron pruebas antes de reunirse.

Eso sí. la propia anfitriona de la casa donde tuvo lugar la entrevista, Khloé Kardashian, sabe lo que es pasar la enfermedad, ya que dio positivo por COVID-19 hace unos meses tal y como confesó en su programa 'Keeping Up With The Kardashians'