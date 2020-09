El extravagante regalo de Anitta a Cardi B por su colaboración en 'Me gusta' junto a Myke Towers

Después del éxito que ha tenido 'WAP' junto a Megan Thee Stallion, Cardi B vuelve a tener un temazo con sabor a verano. En esta ocasión la rapera se ha unido a Anitta y a Myke Towers en 'Me gusta', el nuevo single de la brasileña que formará parte de su próximo disco.

Anitta ha querido tener un detalle con Cardi B por participar en su nueva canción. Un extravagante regalo con el que ha dado en el clavo, ya que ha combinado dos de las cosas que más le gusta a la rapera.

Se trata de un ramo de flores muy especial: las flores (parecidas a las que lleva tatuadas en toda la espalda) forman una escultura que recrea unos glúteos con un tanga y todo. La propia Cardi ha compartido el original detalle en su cuenta de Instagram.

Esto puede ser un guiño a su participación en 'Me gusta', ya que en una de las portadas promocionales del single aparece tocándole el culo a Anitta.

'Me gusta' es un canto al amor libre. En la canción se puede escuchar a Anitta diciendo "A mí me gustan las mujeres" mientras que Myke Tower habla de la bisexualidad con esta frase "ella no es lesbiana pero a veces a escondidas a su amiga se la tira".

En el videoclip aparecen las calles de Salvador (Brasil) donde diferentes modelos realizan un desfile, en el que también participan los protagonistas de esta canción. Ahí se puede ver a Anitta con un tanga similar al de la escultura y antes ha llevado un vestido con los colores del arcoiris.

Cardi ha participado en el videoclip a distancia y se la puede ver con una falda realizada con flores naturales, tal y como ella misma ha reconocido en su cuenta de Instagram. Una falda floral a la que también hace un guiño el regalo de Anitta. Además, Cardi B menciona a las caderas de Shakira en el tema, que se llama de la misma manera que el último single de la colombiana junto a Anuel AA.