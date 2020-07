¿Te has hecho alguna vez foto con algún famoso? Si no lo has hecho no sabemos a qué estás esperando porque es algo que debes hacer, al menos, una vez en la vida. Ya sea porque eres fan de alguien o porque simplemente te lo encuentras por la calle, sabes quién es y quieres posturear un poquito por las redes sociales.

El caso es que en esto del postureo hay un chaval que se lleva la palma. Nadie conocido. Alguien de calle, normal, con sus gafas y su pelo de punta. Nadie que tenga aspiraciones de ser un influencer pero sí un chico que ha tenido la paciencia (o la suerte) de encontrarse a muchísimos famosos que tú y yo conocemos. ¿Te imaginas tener fotos con muchíiiiisimos personajes públicos?

No hablamos de una foto, de 10 o de 20, hablamos de miles de instantáneas que se ha tomado este anónimo con famosos actores, cantantes, youtubers, políticos y demás personajes, y que pese a tener sus redes sociales con acceso privado, muchos retratos han conseguido salir a la luz. Entre ellos, por ejemplo, puedes encontrar el que tiene con Chicote.

En el panorama musical se ha encontrado con exconcursantes y artistas como Cepeda, Agoney, Lola Índigo o Alfred... muchas veces yendo a los conciertos que estos daban, otros esperándoles en el hotel donde se se alojaban.

También con Gemeliers (o al menos uno de los dos gemelos) o con C. Tangana. Y siempre lleva la misma sonrisa de satisfacción por conocer a sus ídolos.

Pero podrás decir que estas fotos no representan todo el famoseo del mundo. Ok, lo admitimos pero vas a ver como flipas cuando descubras todas las fotos tiene. Para que te hagas una idea de las dimensiones de lo que estamos hablando se ha abierto un hilo en twitter sobre el susodicho.

¿Cuál es el objetivo de este hilo? Pues que todo el mundo que quiera diga un personaje y la persona que lo ha abierto demostrará que existe una foto de nuestro protagonista con este personaje. ¿Te crees que es imposible que las tenga todas?

Vamos a echar un repasito rápido a algunas de ellas. En el mundo youtuber podemos encontrarnos a AuronPlay, Dulceida o WilliRex aunque tampoco podía faltar El Rubius.

En el mundo de la televisión las fotos van desde Carmen Machi o José Mota hasta Los Javis o Broncano

Y, por supuesto, otros deportistas y personajes públicos como Rafa Nadal o Carlos Sobera.

Como ves las fotos son muy random pero aquí nuestro amigo no pierde el tiempo conociendo famosos. Algo que le ha hecho ser viral en Twitter y de lo que ya presume en su biografía de Instagram. ¿Lo tendrá puesto en el currículum también?

Sin duda es algo que nos ha hecho mucha gracia y, de hecho, te invitamos a que le busques en Twitter y propongas algún personaje público que se te ocurra. Quizás des con aquel con el que no tiene una foto. Aunque visto lo visto, ¡parece complicado!