Harry Potter y #Dracotok: la genial reacción de Tom Felton a su tendencia mundial en TikTok

El secreto de un buen viral es que cualquier vídeo puede convertirse en un fenómeno mundial pero sobre todo si no pretende conseguir esa meta desde el principio. TikTok es una plataforma especialista en conseguir ese efecto, y cuando los protagonistas del viral se suman a la broma, es cuando internet explota.

Es lo que lleva pasando desde hace unos días con #DracoTok, una tendencia que tiene como protagonista ni más ni menos que a Draco Malfoy, uno de los malos en la serie Harry Potter. Tom Felton, actor que interpretó al personaje, comentó en muchos vídeos sobre la locura que ha desatado en redes, y decidió ir un paso más allá.

Cansado de escribir, subió un vídeo con reacciones exageradas al fenómeno viral, y como buen actor lo clava. Comienza usando un audio donde se escucha a alguien decir "sé que estás obsesionado conmigo", antes de que suene 'un remix de Alors on Danse', temazo de Stromae. Para culminar la broma, en el comentario ponía una serpiente, símbolo de la casa Slytherin.

Utilizando el hashtag desde su propio perfil en TikTok, Felton tituló el post como 'Primer Plano: así reacciono a vuestros vídeos de #dracotok'. Ahí se le ve horrorizado, confundido, muerto de risa, enfadado, con arcadas o sinceramente feliz, un repertorio muy amplio como buen actor que es.

Tom ya era tendencia por otra razón: ayer fue su cumpleaños y su padre en la ficción -el actor Jason Isaacs- retomó el papel de Lucius Malfoy para felicitar a su "ingenioso hijo falso, de parte de su papá de pega".

En apenas dos horas desde que subió su vídeo de reacciones ya sumaba dos millones de reproducciones. "No me guardé nada", escribió, "¡y todo esto me parece tronchante!". Una cifra que se queda en nada comparada con los 650 millones de visitas a vídeos de ese hashtag, se podría decir que los Malfoy vuelven a estar de moda. ¿Para cuándo Daniel Radcliffe haciendo algo parecido?