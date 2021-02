¿Harry Styles atracador? La curiosa confusión de los Directioners en redes

Hace ya un montón de años que no se oye nada nuevo de One Direction, pero uno de sus integrantes no deja de acaparar portadas... incluso cuando no hace nada. Hablamos de Harry Styles, el miembro más activo de 1D después de que la banda se desintegrara.

Portada de Vogue, noviete de Olivia Wilde o protagonista de una peli todavía por estrenar son titulares en los que perfectamente puedes ver al inglés, pero llama mucho la atención ver su cara como detenido después de un fallido atraco. O eso parece.

En realidad se trata de Jason Sanderlin, un chico de Pensilvania (EE.UU.) cuya foto en la comisaría ha dado la vuelta al mundo por su increíble parecido con Harry. Está acusado de golpear a una mujer (y tocarle los pechos) durante un atraco.

Sanderlin tiene el mismo pelo rizado y unos rasgos muy similares a los del cantante, pero solo tiene 21 años y un enorme 33 tatuado en la frente. Sin mencionar que apenas mide metro sesenta, veinte centímetros menos que los que gasta Styles.

Se da el hecho de que está a punto de cumplirse un año de una agresión que Harry denunció en varias entrevistas. Dos individuos le preguntaron por la calle si "fumaba maría", probablemente sin reconocerle, y él respondió que no pero comenzó a sospechar.

Después le sacaron una navaja, le quitaron unos cuantos billetes y le pidieron el teléfono, a lo que se negó. Por suerte en ese momento pasaron unos coches cerca suyo, y pudo escapar corriendo de sus atacantes.

Si "HS1" no se pronunció tras la felicitación de Auronplay hace unos días, nada indica que vaya a comentar que un doble suyo ande por ahí haciendo el mal. Sí ha sido tendencia por nuevos detalles de su película, donde se rumorea que estará involucrado sentimentalmente con otras estrellas (en la ficción, claro). Pero eso ya es otro tema...