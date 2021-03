El hilo viral en Twitter sobre qué objetos utilizan las mujeres para taponarse las vaginas y que no les entre agua

¿A las mujeres les entra agua en la vagina cuando se bañan? Esta ha sido la pregunta que lo ha desencadenado todo y que ha dado lugar a un loco y divertido hilo sobre qué objetos utilizan las mujeres para taponarse la vagina. Una forma diferente de denunciar el desconocimiento y la falta de educación sobre el cuerpo de la mujer.

La culpable de que este hilo se haya hecho viral en Twitter ha sido @maaradentro: "Los chavales preguntando si nos entra agua por el toto cuando nos bañamos en la piscina??? Hombre, pues claro, para que os creéis que sirve esto", ha escrito la usuaria de la red social en su cuenta acompañando el mensaje de una foto en la que se puede ver una esponja para maquillaje con forma de huevo.

Este utensilio de maquillaje, conocido como beauty blender en la jerga de las make-up artists de Internet, se puso muy de moda hace unos años y desde entonces se ha convertido en un imprescindible a la hora de extender las bases de maquillaje.

La broma ha ido a más cuando otros usuarios de Twitter han querido saber a través de los comentarios si de verdad las mujeres necesitan obstruir su vagina para evitar que les entre el agua. Aquí ha sido cuando otras chicas se han sumado a la alocada idea de @maradentro y han decidido elevar la broma a un nivel de lo más bizarro. "Sí, pero cada 5hs lo tenemos que sacar porque absorbe mucha agua de la pileta o de la playa" ha respondido @CandeeAlva.

"Igual no te recomiendo esas para ir a la playa, mi prima tuvo que ir al ginecólogo porque estuvo menos de 4 horas y se le absorbió re rápido, encima agua de mar o sea SALADA, por eso no recomiendan", le ha continuado la broma @SerqTesua.

Esto no ha sido lo único sino que otras usuarias se han unido a la broma añadiendo qué elementos prefieren para colocarse en la vagina y evitar así la ficticia entrada de agua: un tapón para desagües, "algo más natural como un pepino", el brócoli porque "deja que se ventile y te exfolia cuando te mueves", el tapón de una botella de plástico o un corcho" para los que no lo saben antiguamente se hacían de corcho que era más barato. ¡Algunas incluso reutilizaban los tapones de las botellas de vino! Así me lo enseñó mi abuelita".