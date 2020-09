Ibai Llanos y Thibaut Courtois se 'pelean' en Among Us: "Puto Gordo"

Muchos de los que ahora no pueden dejar de jugar a Among Us se preguntan: ¿por qué ha triunfado este título dos años después de que saliera al mercado? Pues bien, la respuesta está clarísima viendo cómo lo están disfrutando los streamers en directo.

Diseñado como un 'Mentiroso' pero sin cartas, el juego de traiciones tendría muchísimas posibilidades de acabar en tragedia si fuera un juego presencial en vez de online. El aislamiento que provoca estar jugando solo en tu ordenador, sobre todo entre los youtubers, le da un extra de gracia que gente como ElRubius, DJ Mario, Ibai o AuronPlay están aprovechando muy bien.

Auron está haciendo tiempo con Perxitaa hasta que llegue el día de estrenar su nuevo servidor de GTA, aunque no sabemos si llegará cuerdo a esa cita. Las bizarradas y cabreos que se mete con las puñaladas traperas de sus compañeros de profesión están solo a la altura de las que tiene Ibai con Thibaut Courtois.

El portero del Real Madrid se une a la larga lista de famosetes con los que se rodea (en Twitch) el vasco, que desde el pasado febrero está en racha de reclutar a futbolistas: Kun Agüero, Sergio Reguilón o incluso el perdón de Messi han ocupado muchas horas de su stream. Pero nada como la confi que tiene con Courtois.

"¡Ter Stegen es mucho mejor que tú! ¡Y Oblak también!", gritaba cabreadísimo Ibai cuando el belga le mató siguiendo su papel de Impostor, y comparándole con los porteros del Atleti y el Barça. Una cachondada de las típicas del influencer, que continuó apelando al entrenador del Madrid: "Zidane, mira lo que hace tu puto portero".

Courtois, ajeno todavía a los insultos, le decía con guasa "qué lastima que no haya un clip con el momento de tu muerte, quería ver tu reacción". Y cuando Ibai le confiesa sus palabras, pues las risas se vuelven insultos y le devuelve el comentario: "Puto gordo...".

Pese a la dureza aparente de las palabras, se nota que están de completo cachondeo. De hecho Ibai tiene que salir de plano porque le da un ataque de risa frente a un insulto que él no se toma como tal, y al mismo tiempo Courtois no lo dice para ofender. Es solo que Among Us es así.