El inquietante mensaje de Billie Eilish con el que anuncia su nuevo videoclip

Billie Eilish ha anunciado un nuevo videoclip. La cantante de 18 años ha confesado que tiene nuevo material que sacar a la luz y lo ha hecho de una forma un tanto inquietante. La joven ha realizado un directo de Instagram para conectar con sus seguidores. Hasta ahí todo bien, se trata de algo que muchos artistas hacen para ponerse al día con sus fans y darles feedback de una forma cercana.

En este directo, Eilish se ha estado probando filtros cual adolescente aburrida para pasar el tiempo y charlando. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención ha sido la peculiar forma en la que la cantante de 'Bad Guy' ha anunciado a sus seguidores que dentro de poco podrán disfrutar de un nuevo vídeo.

Billie, con su particular espontaneidad dada en parte por el síndorme de Tourette que padece, se encontraba hablando cuando de repente ha cambiado de tema y sin mirar a la cámara lo ha soltado. La joven se ha hecho la sueca mirando hacia los lados como si con ella no fuera la cosa y en voz muy baja ha dicho lo siguiente: "Oh dios mío, un vídeo va a salir en un par de semanas".

Ha sido apenas un susurro, hay que esforzarse mucho para escucharlo (y subir el nivel del volumen al máximo) y casi que hay que leerle los labios para entenderlo. Después de soltar esa bomba pretendiendo que pasara desapercibida, la cantante ha seguido como si nada añadiendo que lo mismo ese periodo de tiempo se trata de un mes porque en realidad no sabe nada sobre el tema: "O en un mes, realmente en general no sé cuándo".

Podría tratarse del videoclip de 'My Future' el tema que sacó el pasado 30 de julio, su primera canción durante la pandemia después de sacar el tema principal de la banda sonora de James Bond. Todavía queda pendiente por estrenar su colaboración con Rosalía, que está sin acabar a pesar de las insistencias de la reina del Tra-trá para sacarla este año.