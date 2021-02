Justine Skye, Kendall Jenner y Hayley Bieber se suben al challenge "Sorry I'm Busy"

A diferencia de Facebook, Instagram o Twitter, TikTok no tiene un creador que haya explicado jamás cuál era la idea con la que se inició en eso de las redes. Mark Zuckerberg tenía en mente una aplicación para ligar viendo las caras de otros estudiantes en su universidad, Jack Dorsey quería lanzar mensajes cortos para atraer la atención y fomentar el ingenio... y la vocación de TikTok es claramente la guasa.

Aunque no haya nadie dando la cara como fundador por la plataforma musical, la idea de las risas se ha impuesto con tendencias como la de "Sorry I'm Busy". Aunque no es precisamente nueva, Justine Skye la ha vuelto a poner de moda en las últimas horas.

La modelo y rapera no solo es conocida por su música, sino por su muy buena amistad con notables figuras de la farándula. Con el rollo de quedarse en casa por culpa de la pandemia, se ha vuelto muy activa en redes sociales, siendo TikTok su predilecta desde que la descubrió.

Ya que tiene una agenda telefónica de lo más nutrida con celebridades de todos los ámbitos, y sabiendo el buen rollo que ha demostrado en público con ellas, se le ocurrió rescatar el "Sorry I'm Busy" con algunos de los más famosos. ¡Y ojo con los nombres!

En el primer vídeo pilla a la pequeña de las Kardashian, Kendall Jenner, en mitad de un baño que tiene una pinta de lujo extremo. No sabemos la presión de su ducha, pero por lo menos nos da un raro vistazo a la modelo sin maquillaje, que reacciona igual de contrariada que el resto de colegas que reciben la llamada de Justine. El actor Jamie Foxx cierra el primero de los tres cachondos tiktoks, que van camino de los 10 millones de visitas.

La prota del segundo clip es Hailey Bieber (a quien tiene en la agenda como "Hail $tonez"), quien le pone una cara tan cute que la creíamos reservada para su marido Justin.

Sus compis de profesión Luka Sabbat y Winnie Harlow se huelen que algo está tramando Justine, y quizá por eso la cantante ha dejado -por ahora- de subir vídeos. Si es por nosotros, que no pare nunca de estar busy.