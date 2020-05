Cuenta atrás oficial para el lanzamiento del sexto disco de Lady Gaga. El próximo 29 de mayo podremos disfrutar al completo de 'Chromatica', que cuenta con colaboraciones con artistas como Sir Elton John o el grupo de K-pop BLACKPINK.

A pesar de las dificultades que ha tenido Gaga para sacar este disco adelante (las filtraciones y el anuncio de que retrasaba su publicación debido al coronavirus), 'Stupid Love' y 'Rain On Me' han sido recibidas por la crítica y los 'little monsters' con los brazos abiertos.

Sin duda, de estos dos adelantos, el que más expectación ha causado es 'Rain On Me', su colaboración con Ariana Grande, cuyo videoclip se estrenó el pasado viernes 22 de mayo. Dirigido por el director de cine Robert Rodríguez vemos a una Gaga y una Ariana celebrando la lluvia con una coreografía y unos trajes que recuerdan a la Lady Gaga de 'Bad Romance' o 'Born This Way'.

Para continuar con la promoción de 'Rain On Me', Lady Gaga y Ariana Grande han vuelto a juntarse para estrenar el canal de televisión de 'Chromatica TV' donde han aparecido como las chicas del tiempo.

Según las artistas la previsión meteorológica para este verano es de un 100 por ciento de lluvia: "Fue hermoso ayer pero, oh wow, cómo han cambiado las cosas", empieza diciendo Gaga en este divertido sketch donde ambas aparecen con paraguas y ataviadas con extravagantes trajes. "Hoy, está lloviendo a cántaros. Estamos empapados. Y mientras algunos se quejan del reciente aguacero, nos gustaría celebrar la lluvia", continúa.

Da entonces paso a Ariana Grande, que se encuentra en su residencia de Beverly Hills donde se puede ver que llueve en el interior: "¡Lluvia sobre mí, tsunami! El agua es como la miseria, pero la gente sigue adelante".

"Tan cierto, Ariana", responde Gaga. "El mundo se está levantando en un acto masivo de bondad para celebrar la lluvia que el mundo necesita tan desesperadamente para saciar la sed de la Tierra. ¿Tenemos sed o qué?"

"¡Oh, tenemos sed, de hecho! Y lo que los lugareños están diciendo ahora globalmente es, 'Lluvia sobre mí'", contesta Grande, antes de añadir con optimismo el leitmotiv de 'Rain On Me', "Estará lloviendo todo el verano, pero seguramente estamos bailando como lo hace".

El vídeo termina descubriendo que el agua que caía sobre Gaga venía de una manguera que una ayudante con mascarilla estaba rociando sobre ella, mientras que Ariana se encuentra metida en la bañera mientras su chico la ayuda subido a una escalera sujeta el mango de la ducha.

Al igual que hizo Harry Styles con Eroda (creó una web turística para esta isla ficticia que promocionaba su single 'Adore' donde Rosalía participa como narradora), Lady Gaga ha preparado toda una experiencia transmedia para sus 'little monsters' a través de la página web de Chromaticatv.com y promete más contenido de este peculiar canal de televisión.