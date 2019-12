No es del todo cierto que durante el Clásico de ayer no se marcaran goles. AuronPlay metió uno por toda la escuadra -metafóricamente- al ondear la bandera blanca -la de la paz, no la madridista- junto al presidente del FC Barcelona, con el que tuvo un malentendido hace unos meses. El youtuber (catalán y culé) se refirió a Bartomeu como "Nobita", el personaje de Doraemon, y le cayó una demanda bien gorda.

Todo se remonta a la salida de Neymar del Barça, como el propio AuronPlay reconoce. Cuando el brasileño puso rumbo al Paris Saint Germain, las redes ardían en comentarios acusando de chaquetero al jugador y de "incapaz" al presidente del club, y el youtuber se subió al carro de las críticas de manera irónica.

"Yo soy del Barça pero a mí que un jugador se vaya no me quita el sueño, era todo una broma", explicaba en un vídeo. Aun así, dado que es un creador de contenido con mucha influencia en redes sociales, le llegó una demanda por, entre otras cosas, llamarle 'Nobita'. De nuevo, AuronPlay se lo tomó con humor y diplomacia.

En septiembre ya invitaba al dirigente blaugrana a resolver sus diferencias fuera de los tribunales, con una propuesta muy sencilla: "Entiendo que lo que para mí es una broma para ti no lo sea, así que cuando quieras hacemos las paces, quedamos para comer y nos tomamos una ensalada".

El momento elegido para este 'tratado de paz' fue uno de los más trascendentales para los aficionados al fútbol: el Clásico. Enfundado en merchandising barcelonista, AuronPlay publicó después del partido una simpática foto: presidente y youtuber riéndose mientras el segundo le daba una figura de Nobita al primero. Hacha enterrada y risas garantizadas.

Los seguidores estaban encantados con el encuentro de ambos, y llegaron a calificarlo como "el auténtico ganador del Clásico". Ya que no hubo goles sobre el campo, no está mal eso de tomarse la vida con filosofía.