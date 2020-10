Miley Cyrus confiesa que le persiguen OVNIs (y no lo dice en broma)

¿Pensabas que la pandemia y eso de quedarte en casa tanto tiempo te estaba pasando factura? Pues no te quejes tanto, que hay gente muy famosa que está reviviendo en estos oscuros días de confinamiento experiencias paranormales.

Nos referimos a Miley Cyrus, cantante, actriz y propietaria de una tienda de marihuana. La siempre cambiante artista estaba hablando sobre futuros proyectos y la vida en general con Rick Owens, un redactor de la revista Interview, cuando salió el tema de si estábamos solos en el universo.

"Yo pienso que no", comienza, antes de soltar la bomba: "Estaba conduciendo por San Bernardino con mi colega, y de repente nos persiguió una especie de OVNI". La descripción de su experiencia no tiene desperdicio: "Podríamos comparar lo que vi con un quitanieves volante. Tenía una pala delante y brillaba en amarillo".

De haber ido sola la cosa sería más misteriosa, pero asegura que su acompañante vio lo mismo y que había varios coches que se detuvieron a mirar el espectáculo. Sin embargo, ella tuvo una vivencia adicional.

"Pilotando iba un ser que me miró, nuestros ojos se encontraron", asegura. "No me sentí amenazada en absoluto, pero me impactó mucho mirar a los ojos de algo que no entendía lo que era".

A todo esto, aclara que estaba "bastante segura de lo que vio" y que cree que "era real", aunque admite que poco antes del viaje habían comprado un inhalador que contenía marihuana. Aaaamiga, que lo mismo era eso...

Ella insiste en que le parecería muy raro haber alucinado eso, y que desde luego cree que para nada estamos solos en el universo. "Estuve en shock durante días, y no podía volver a mirar al cielo de la misma manera. Pensaba que podían volver".

Si eso sucede, le recomendamos que intente entablar contacto: lo mismo son fans que han oído sus canciones en el espacio exterior o han visto sus capítulos antiguos de Hannah Montana. Lo que es seguro es que quedarían de miedo en un videoclip.