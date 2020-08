NuevaFotoDePerfil: la tendencia más aburrida de Twitter

Antes de comenzar este artículo, y buscando algo de apoyo científico para el mismo, he consultado a unos amigos psicólogos sobre por qué creen que la gente dice cosas tan obvias como #NuevaFotoDePerfil por redes sociales. La respuesta ha sido casi la misma: "No tengo ni idea y no puedo darte una explicación".

#NuevaFotoDePerfil es un hashtag tan antiguo como Twitter, y si le das a buscar en español, inglés o hindi, encontrarás actualizaciones cada pocos segundos. Para mí es como decir #ElSolSalePorElEste o #HoyEsDomingo, pero oye, no me he rendido y he preguntado a dos usuarios, también coleguis míos, por qué ponen eso en redes.

La primera tiene 19 años y se llama Elisa, pero no firma así en redes: "Me la cambio poco, y cuando lo hago tengo algunos likes". Explica que sí, que no sabe muy bien por qué existe esa tendencia, pero al menos da una explicación: "Es que si la cambias nadie te puede dar like a tu perfil". Touché...

Jose Alberto, mi compañero de clase cuando iba al cole pero que ahora vive en Sudamérica, me cuenta que lo hace porque se lo ha visto a otros. "No había pensado nunca en por qué lo hago... lo publico y ya, como cuando subo una foto de lo que sea".

Tras esta extensa investigación, me he puesto a mirar en redes, pensando en lo que me dijo Elisa. Y si filtras por número de "me gusta", hay algunos hits a partir de 5.000 deditos para arriba, pero muy pocos y casi siempre entre famosetes.

Sin embargo, el panorama de #NuevaFotoDePerfil entre los usuarios más o menos anónimos es desolador: fotos bastante malas en general, con entre 2 y 5 likes de media, me aparecen en los 50 primeros resultados.

No voy a poner los resultados por respeto a los que chulean de nueva foto de perfil, pero te invito a que hagas la prueba. Y no solo eso: te invito a que, juntos, luchemos contra un hashtag que nadie (de entre las cuatro personas que he consultado) sabe muy bien por qué está de moda. #NoMásNuevaFotoDePerfil.