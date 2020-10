La original forma de decirle a tus padres que quieres hacerte un piercing con la que les costará negarse

"¿Cómo le digo a mis padres que me quiero hacer un piercing?" Es muy probable que alguna vez te lo hayas preguntado y más si dicho pendiente se salía un poquito de la norma. Porque parece mentira pero los piercings siguen sin estar muy bien vistos por una parte de la población.

Puede que tus padres se incluyan dentro de esta. Que no les gusten no quiere decir que no vayan a dejarte pero agujerearte la nariz, los labios, los pezones e incluso zonas más íntimas, siempre es algo que de primeras a los padres les llama la atención e intentan disuadirnos de alguna forma.

Es probable que ellos hayan pasado por la misma etapa que tú y consideren que tu 'capricho' sea algo pasajero. Por eso, si crees firmemente que debes hacerte ese pendiente puedes seguir el ejemplo de esta tuitera.

@luciecardn se ha currado una presentación de diapositivas (aka Power Point) para argumentar todas las razones por las que hacerse un piercing en la ceja es una buena idea. De esta forma, aunque a sus padres no les convenciera mucho la idea, por lo menos no podrían decir que no se lo ha currado, y además, se echarían unas risas.

La joven le ha expuesto a sus padres ventajas en clave de humor como que tampoco se le vería mucho ya que al estar en la ceja el flequillo y las gafas se lo taparían; serían más repudiados aún por su familia de derecha o que por lo menos no se droga.

La presentación cuenta hasta con una diapositiva para los agradecimientos y una postdata en la que les advierte de que además se va a teñir el pelo de negro. @luciecardn ha compartido la reacción que sus padres han tenido por el grupo de WhatsApp. A su madre no le ha hecho mucha gracia la idea pero no se ha opuesto mientras que su padre le ha reconocido el esfuerzo.

El tuit con esta original forma de comunicarle a tus padres que quieres un pendiente ha alcanzado los 14.500 me gusta y más de 2.000 retuits.